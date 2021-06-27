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Kültür Sanat
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Bakandan 'piramit' müjdesi! Göbeklitepe çevresinde 11 tepe daha keşfedildi

2021-06-27 23:25:28
Bakandan 'piramit' müjdesi! Göbeklitepe çevresinde 11 tepe daha keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepe keşfedildiğini duyurdu. Bölgeye artık 12 tepe deneceğini ve tanıtmının Eylül'de yapılacağını belirten Bakan Ersoy, "Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz." dedi.

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Foto - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopotamya" markasının tanıtımı için geldiği Şanlıurfa'da, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Arkeolojik keşfin önemime de değinen Bakan Ersoy, "Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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"ARTIK 12 TEPE DİYECEĞİZ" - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin civarında birtakım önemli merkezleri daha keşfettiklerini aktaran Ersoy, şöyle devam etti: "Aslında artık Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız. Dünyanın bir çok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz. Mezopotamya diye baktığınız zaman bu bölgenin kendine has bir kültürü var. Kendine has tescilli gastronomisi var. Birçok ürünü var. Bunu da eşsiz olan arkeolojik değeriyle birleştirdiğiniz zaman ortaya harika bir şey çıkıyor."

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Foto - Bakan Ersoy, Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansının, bölgelerdeki kalkınma ajanslarıyla da koordineli çalıştığını vurgulayarak, tanıtım noktasında ülke genelindeki belediyelerle de iş birliği yaptıklarını anlattı.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansının, bölgelerdeki kalkınma ajanslarıyla da koordineli çalıştığını vurgulayarak, tanıtım noktasında ülke genelindeki belediyelerle de iş birliği yaptıklarını anlattı.

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