Bakan Uraloğlu paylaştı: Türkiye’nin projesi dünya listesinde!

“ESKİ SİRKECİ’DE HALA HAYAT VAR” Lonely Planet isimli gezi rehberinin internet sitesinde yayımlanan “Avrupa’nın gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası” başlıklı makalede Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan Sirkeci’den başlayan ve Kazlıçeşme’de biten bu hattı nostaljik gezginlerin mutlaka kullanması gerektiği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi: “İstanbul'un Sirkeci sahil hattı boyunca ilerleyin ve eski halinin bir gölgesi olduğunu görün. İstanbul'un Sultanahmet semtinde, Boğaziçi kıyısında bulunan Sirkeci, en çok da efsanevi Orient Ekspresi trenlerinin bir zamanlar son durağı olarak bilinir. Ancak, Sirkeci 2013 yılında uzun mesafe hizmetlerini durdurmuştu. Şehir Sirkeci etrafında koşuştururken, yer seviyesindeki platformlar kullanılmamış durumda kaldı, yer altındaki Marmaray tren hattı ise eski şehrin altından Avrupa'dan Asya'ya yolcu taşıyor. Ancak, eski Sirkeci'de hala hayat var. Kazlıçeşme'ye yeni açılan 8.3 kilometrelik hafif raylı sistem trenleri orijinal tren garına geri getiriyor. Zamanla, bu yenilenmiş hatlar Sofya ve Bükreş'e giden hizmetler Marmaray hattının batı ucundaki daha az uygun kalkış noktası olan Halkalı yerine Boğaziçi kıyılarına dönüşünü bile görebilir. Nostaljik gezginlerin, Avrupa'nın en eski istasyonlarından birini bu hattı kullanmalı. Hatta bu hat belki de yeni duraklardan biri olan Kumkapı'da deniz ürünleri yemeğini yemesi için bir trene binme bahanesidir.”