  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
5
Bakan Soylu, Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti

2022-05-08 22:08:27
Bakan Soylu, Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

#1
Foto - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezarını ziyaret etti.

#2
Foto - Soylu'ya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, protokol üyeleri eşlik etti.

Soylu'ya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, protokol üyeleri eşlik etti.

#3
Foto - Bakan Soylu'nun Umurbey ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü.

Bakan Soylu'nun Umurbey ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü.

#4
Foto - Bakan Soylu'nun ziyaretinden kare...

Bakan Soylu'nun ziyaretinden kare...

Nijerya'da köylere silahlı saldırılar! Çok sayıda ölü var
Dünya

Nijerya'da köylere silahlı saldırılar! Çok sayıda ölü var

Nijerya'da köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 48 kişi hayatını kaybetti.

İmamoğlu'na tepki gösteren Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na aday önerisi!
Siyaset

İmamoğlu'na tepki gösteren Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na aday önerisi!

Karadeniz turuna davet ettiği bazı gazeteciler üzerinden yandaşları tarafından tepkilerin hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleşt..
Bu adam şaşırmış! Ümit Özdağ oy oranını açıkladı
Siyaset

Bu adam şaşırmış! Ümit Özdağ oy oranını açıkladı

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın bir Youtube programında yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başka..
Ankara ekmek fiyatları 2022 ne kadar? Ankara ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?
Ekonomi

Ankara ekmek fiyatları 2022 ne kadar? Ankara ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası temel gıda ürünlerine ardı ardına zam gelmekte. Petrol fiyatlarının da yükselmesi otomatik olarak akaryakıt fiy..
Sinan Oğan bu kapaktan sonra 1-2 ay kendine gelemez
Gündem

Sinan Oğan bu kapaktan sonra 1-2 ay kendine gelemez

Van Valiliği, sosyal medyada, İran sınırında çekildiği iddia edilen düzensiz göçmenlere ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Val..
Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Türkiye'den ayrıldı!
Medya

Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Türkiye'den ayrıldı!

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak son haliyle ve yeni hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Erhan Ufak Kurtlar Va..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay