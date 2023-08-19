Bakan resmen açıkladı! İstanbul’un yeni metrosunda sona doğru

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Son 21 yıl içerisinde Bakanlık olarak İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 666 milyar yatırım yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara ile İstanbul – İzmir Otoyolu gibi dev ulaşım yatırımları ile İstanbul’un ulaşım ağını her modda üst seviyeye çıkardık. Özellikle Marmaray Projesi, ülkemizin son yıllarda ortaya koyduğu proaktif politikanın ve küresel vizyonun en önemli göstergesi ve somut adımlarından biriydi. Doğu Asya’dan Batı Avrupa’ya, Pekin’den Londra’ya kesintisiz ulaşım sağlayan bu projemiz Modern İpek Demiryolu’nun en önemli parçasını oluşturdu. “Mekân cennet atamız Fatih Sultan Mehmet ve askerleri gemileri karadan yürütmüştü, bizlerde tren setlerini, denizin altından geçirdik” Kentiçi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi adına çok önemli projelere de devam ediyoruz. Şu anda bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci Hattımızla beraber Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Olmak üzere toplam uzunluğu 55,7 km olan 5 ayrı metro hattında İstanbul için çalışıyoruz. Daha önceden de İstanbul’da; Marmaray, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olmak üzere yapımını tamamlayıp, İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu 130 kilometrenin üstündeydi. Şu an İstanbul’un raylı sistem ağı 338,8 kilometre ve yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 394,5 kilometreye yükselecek. Yani, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul raylı sistem ağının P’den fazlasını biz kazandırmış olacağız. Bu bizim için büyük bir gurur ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.