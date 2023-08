Bakan resmen açıkladı! İstanbul’un yeni metrosunda sona doğru

İstanbul'da ulaşımda yaşanan aksaklıklarla ilgili "Herkes üzerine düşen görevi yapmalı" diyen Bakan Uraloğlu, "Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin istikbaline yön verecek. Her zaman dile getirdiğimiz üzere merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin kolektif çalışması çok önemlidir. AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman hizmetten ve eser siyasetinden yana olduk. Başkaları, pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup, ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken, bizler Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetlerimizin İstanbul’daki hizmet süreci bitmedi, artarak da devam ediyor. İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek, yeridir, yerindedir. İstanbullular, yağmur ve kardan dolayı felç olan ulaşım görmek istemiyor. Yollarda kalan, denize uçan İETT otobüsleri istemiyor. Temel atmama, yatırım yapmama etkinlikleri yerine, yeni ve yaşanabilir projeleri yakından takip ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İstanbul içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına Kazlıçeşme-Sirkeci Projesi gibi çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağına tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız" diye konuştu.