Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan skandal karara sert tepki

Çavuşoğlu, Türkiye ile Gambiya arasında özel ilişkiler bulunduğunu, bu ülkenin stratejik ortaklarından biri olduğunu kaydetti. Türk şirketlerinin Gambiya'da ulaştırma, inşaat, elektrik enerjisi alanı başta olmak üzere birçok projeyi üstlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, Gambiya'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nin düzenleneceği otelin inşaatının da bir Türk firmasınca üstlenildiğini aktardı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gambiya'daki kalkınma ve insani yardımlarını devam ettirdiğine işaret ederek "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gambiya'da bölgesel ofisi bulunuyor. Afrika genelinde bu anlamda da saygı duyulan bir ülkeyiz. TİKA, Gambiya'da sağlık, eğitim, tarım gibi alanlarda önemli projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye ile Gambiya arasında askeri konularda köklü ilişkiler olduğunu ve iki ülkenin terörle mücadelede iyi bir dayanışma sergilediğini söyleyen Çavuşoğlu, "FETÖ'yle mücadelemizde bize ilk desteği veren kardeş Gambiya oldu ve FETÖ okullarını ilk kapatan ülke oldu. O nedenle bir kere daha Gambiya'ya ve kardeşim Mamadou'ya çok çok teşekkür etmek istiyorum. Maarif Okulları tabii çok başarılı. Maarif Okulları ilk mezunlarını verdi ve başarılı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.