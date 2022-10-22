2022-10-22 14:46:11 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka
Hatay'da "Zeytin-Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali"ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz zeytin dalı aynı zamanda barışın simgesi. Diplomasinin amacı da barışı sağlamaktır. Biz de Türk diplomasisi olarak çatışmaların bitmesi, küskünlerin barışması için çalışıyoruz. Filipinler'den Latin Amerika'ya ve elbette Rusya ve Ukrayna savaşına kadar arabuluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka" diye konuştu.