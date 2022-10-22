Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

"Biliyorsunuz zeytin dalı aynı zamanda barışın simgesi. Diplomasinin amacı da barışı sağlamaktır. Biz de Türk diplomasisi olarak çatışmaların bitmesi, küskünlerin barışması için çalışıyoruz. Filipinler'den Latin Amerika'ya ve elbette Rusya ve Ukrayna savaşına kadar arabuluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyaya barışın hakim olması için çalışmayı sürdüreceğiz. Üç kıtaya adalet dağıtan ecdadımızı örnek alacak, daha adil bir dünya için çalışacağız ama başta Hatay olmak üzere serhat şehirlerimizi her türlü tehdide karşı korumaya da hazırız. Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Mefkuremiz göklerde dalgalanan bir sancak, Allah'ın huzurunda eğiliriz ancak'. Milletimizin hakkı, hukuku ve güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir."