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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

2022-10-22 14:46:11
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Hatay'da "Zeytin-Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali"ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz zeytin dalı aynı zamanda barışın simgesi. Diplomasinin amacı da barışı sağlamaktır. Biz de Türk diplomasisi olarak çatışmaların bitmesi, küskünlerin barışması için çalışıyoruz. Filipinler'den Latin Amerika'ya ve elbette Rusya ve Ukrayna savaşına kadar arabuluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka" diye konuştu.

#1
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Çavuşoğlu, "6. Altınözü Zeytin-Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali" kapsamında Yenihisar Mahallesi'ndeki hasat alanı girişinde halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Zeytin hasat eden Çavuşoğlu, ekim için hazırlanan zeytin fidelerini toprakla buluşturdu.

#2
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Bakan Çavuşoğlu daha sonra beraberindekilerle ilçe merkezindeki festival alanına geçti.

#3
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Burada konuşan Çavuşoğlu, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

#4
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Zeytin ve zeytinyağının bu coğrafyanın en eski gıdalarından olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ömrü uzun ve sağlam, mükafatı büyük olan zeytinin semavi dinlerin hepsince kutsal kabul edildiğini anlattı.

#5
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Çavuşoğlu, Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de de zeytinden bahsedildiğini belirterek şöyle konuştu:

#6
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

"Biliyorsunuz zeytin dalı aynı zamanda barışın simgesi. Diplomasinin amacı da barışı sağlamaktır. Biz de Türk diplomasisi olarak çatışmaların bitmesi, küskünlerin barışması için çalışıyoruz. Filipinler'den Latin Amerika'ya ve elbette Rusya ve Ukrayna savaşına kadar arabuluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyaya barışın hakim olması için çalışmayı sürdüreceğiz. Üç kıtaya adalet dağıtan ecdadımızı örnek alacak, daha adil bir dünya için çalışacağız ama başta Hatay olmak üzere serhat şehirlerimizi her türlü tehdide karşı korumaya da hazırız. Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Mefkuremiz göklerde dalgalanan bir sancak, Allah'ın huzurunda eğiliriz ancak'. Milletimizin hakkı, hukuku ve güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir."

#7
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Mübarek zeytin ağacından rızkını kazanan Altınözü halkına davetleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, bir çiftçi çocuğu olarak bu hasada katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

#8
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Çavuşoğlu, bugün burada iktidar ve muhalefet milletvekillerin konuşmalarından son derece mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

#9
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

"Şehrimizin, Hatay'ımızın, ülkemizin birliği, beraberliği ve menfaatleri için hangi partide olursak olalım iktidar-muhalefet, omuz omuza çalışma kültürümüzü daha da geliştirmemiz lazım. Hatay'da bugün sergilenen bu tablonun ki gördüğüm kadarıyla her zaman sergileniyor, bizlere, hepimize, yani tüm Türkiye'ye örnek olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Değerli milletvekillerimize, hem AK Parti'den hem CHP'den milletvekillerimize de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bu hasat etkinliğinde bulunmaktan da büyük bir gurur duydum. Hasadımız hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."

#10
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Vali Rahmi Doğan, Bakan Çavuşoğlu'nu Hatay'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirerek kentin yaş sebze ve meyve ihracatı ile zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında bilgi verdi.

#11
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi de özellikle zeytincilik enstitüsüyle ilgili çalışmalarında son aşamaya geldiklerini, üretilen zeytinin ve zeytinyağının daha kaliteli olması için mücadele ettiklerini anlattı.

#12
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da 6 yıldır gerçekleştirilen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek "Hangi partiden olursa olsun bir belediye başkanı, milletvekili, bakan... İyi bir devlet insanı olsun. Vatanını, milletini, bayrağını sevsin, gerisi teferruattır." dedi.

#13
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de Hatay için çalıştıklarını belirterek "4 yılı aşkın süredir Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizleri temsil etme gayreti içerisinde olan vekillerden birisiyim. Bizler ilk bir araya geldiğimizde, Hatay'ın vekilleri olarak 'Mevzubahis Hatay ise gerisi teferruattır' diye başladık. Bu temeli bitirmek üzereyiz fakat bu geleneğin devam etmesini özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

#14
Foto - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka

Programa AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hacı Bayram Türkoğlu, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

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