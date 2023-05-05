Bakan Hulusi Akar açıkladı... İşte son 8 günde öldürülen toplam terörist sayısı

Gençlere yönelik yapılan "Z kuşağı, Y kuşağı" sınıflandırmalarını da eleştiren Akar, "Bunlar başkalarının yaptığı tasnifler. Bizim 2 bin 500 yıllık bir tarihimiz, bunun içinden doğup gelen milli, manevi değerlerimiz var. Bunları alın, bugüne de bir şey yapmak için çalışın. Artık size 'A kuşağı' mı, 'B kuşağı' mı derler o ayrı bir konu. Kendimizi dışarıya göre tasvir etmeyelim. Bu konuda üniversitelerimize de önemli görev düşüyor, bilim, bilgi üretmemiz lazım. diye konuştu.