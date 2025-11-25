Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Fotoğraf sanatının bu mirası geleceğe taşıyan gücüne de konuşmasında yer veren Bakan Ersoy, yarışmayı vakıf medeniyeti ruhunun diri tutulmasına sağladığı katkı nedeniyle son derece anlamlı bulduğunu söyledi. Ersoy, vakfın sadece maddi bir bağış değil, insanın yüreğini, kalbini ve ruhunu da sonsuzluğa bağlaması olduğunu ifade etti. Vakıf geleneğinin yetimlerden yaşlılara, şehirlerden doğaya kadar insanlığın tüm kesimlerini düşünen bir medeniyet anlayışı oluşturduğunu kaydeden Ersoy, gerçek zenginliğin mal biriktirmekle değil paylaşmakla mümkün olduğunu dile getirdi. Fotoğraf Sadece Görüntü Değil Bakan Ersoy, yapay zekâ çağında bile fotoğrafın sadece görüntü değil, bir anın duygusunu, hafızasını ve hikâyesini geleceğe taşıyan eşsiz bir sanat olduğunun altını çizdi. Sergide yer alan fotoğrafların, vakıf medeniyetinin toplumsal dayanışmaya, paylaşmaya ve insanı merkeze alan yaklaşımına dair güçlü tanıklıklar sunduğunu ifade eden Ersoy, ünlü isimlerden oluşan jüriye de teşekkür ederek İzzet Keribar, Coşkun Aral, Merih Akoğul, Cengiz Karlıova ve Ali Can Atay’ın eserler arasında seçim yaparken zorlandığını söyledi. Ödüller Sahiplerini Buldu Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise törende yaptığı konuşmada yarışmanın bu yıl iki ayrı kategoride düzenlendiğini hatırlatarak ödül alan isimleri açıkladı. Aksu, Dijital Renkli ve Siyah–Beyaz ile bu yıl ilk kez açılan Mobil Fotoğrafçılık kategorilerinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.