Kültür Sanat
10
Yeniakit Publisher
Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Ayasofya’da yürütülen restorasyon çalışmalarının bilimsel bir seferberlik olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, çalışmalarda özgün yapının titizlikle korunduğunu vurguladı.

Foto - Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vakıf geleneğinin izlerini günümüzün fotoğraf sanatçılarıyla buluşturan "Zamanın İzleri-Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması"nın ödül törenine katıldı. Vakıf kültürünün asırlık mirasını çağdaş bir bakışla yeniden görünür kıldığını belirten Ersoy, törende yaptığı konuşmada, vakıf kültürünün asırlardır toplumsal dayanışmayı, iyiliği ve insanı merkeze alan bir medeniyet anlayışını yaşattığını kaydetti.

Foto - Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Turizm Bakanlığı olarak vakıf kültürünü güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti ve “Ecdat yadigarı vakıflarımızı, vakıf eserlerimizi gelecek nesillere en doğru ve en sağlam şekilde aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Foto - Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Restorasyon projelerinin önemine de vurgu yapan Ersoy, özellikle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yürütülen kapsamlı çalışmalara dikkati çekti. Ayasofya’nın ibadete açılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ve güçlü iradesi sayesinde gerçekleştiğini hatırlatan Ersoy, caminin UNESCO’daki statüsünün korunması için ciddi bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Ayasofya'da en geniş kapsamlı restorasyon sürecini başlattıklarını kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

Foto - Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde üstümüze düşen neyse yapmak için kollarımızı sıvadık ve Mimar Sinan’dan bu yana Ayasofya’da gerçekleştirilen en kapsamlı en geniş çaplı restorasyon sürecini başlattık. Külliyenin her noktasında çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."

Foto - Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Bakan Ersoy, Ayasofya’da gerçekleştirilen güçlendirme, onarım ve koruma çalışmalarının mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu büyük bir seferberlik olduğuna vurgu yaptı. Ersoy, bilim heyetinin çalışmalarını Prof. Dr. Can Binan, Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, Prof. Dr. Ahmet Güleç, Prof. Dr. Hasan Fırat Diker ve Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten gibi isimlerin yürüttüğünü söyledi.

Foto - Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Kubbe, minare ve dış cephede devam eden teknik işlemler hakkında ayrıntılar paylaşan Ersoy, deprem güçlendirme kapsamında kubbenin kurşun kaplamalarının yenilendiğini, mozaiklerin korunması için kurulan çelik konstrüksiyonun 43,5 metre yüksekliğe ulaştığını belirtti. Bakan Ersoy, zemini korumak için uygulanan çok katmanlı sistemin de Ayasofya’nın özgün dokusunun zarar görmemesi amacıyla titizlikle planlandığını aktardı ve çalışmaların ibadet düzenini aksatmamak için yatsı sonrası başlayıp sabah namazına kadar sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Foto - Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Konuşmasında, İzzet Keribar’a da özel bir atıf yapan Bakan Ersoy, Ayasofya'nın restorasyonu tamamlandığında Keribar ile birlikte yeni fotoğraf çekimleri yapılabileceğini ifade etti. Ersoy, “İlk kitabın sergisini Cumhurbaşkanımız açmıştı; yeni fotoğraflardan hazırlanacak sergiyi de yine Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açarız.” dedi.

Foto - Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm sanatçılara ve jüriye teşekkür ederek yarışmanın vakıf kültürüne yönelik farkındalığı artıracağını, toplumumuza ilham veren ve gelecek nesiller için kalıcı bir hafıza oluşturan bir vesile olduğunu söyledi.

Foto - Bakan Ersoy Ayasofya ile ilgili son noktayı koydu: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz...

Fotoğraf sanatının bu mirası geleceğe taşıyan gücüne de konuşmasında yer veren Bakan Ersoy, yarışmayı vakıf medeniyeti ruhunun diri tutulmasına sağladığı katkı nedeniyle son derece anlamlı bulduğunu söyledi. Ersoy, vakfın sadece maddi bir bağış değil, insanın yüreğini, kalbini ve ruhunu da sonsuzluğa bağlaması olduğunu ifade etti. Vakıf geleneğinin yetimlerden yaşlılara, şehirlerden doğaya kadar insanlığın tüm kesimlerini düşünen bir medeniyet anlayışı oluşturduğunu kaydeden Ersoy, gerçek zenginliğin mal biriktirmekle değil paylaşmakla mümkün olduğunu dile getirdi. Fotoğraf Sadece Görüntü Değil Bakan Ersoy, yapay zekâ çağında bile fotoğrafın sadece görüntü değil, bir anın duygusunu, hafızasını ve hikâyesini geleceğe taşıyan eşsiz bir sanat olduğunun altını çizdi. Sergide yer alan fotoğrafların, vakıf medeniyetinin toplumsal dayanışmaya, paylaşmaya ve insanı merkeze alan yaklaşımına dair güçlü tanıklıklar sunduğunu ifade eden Ersoy, ünlü isimlerden oluşan jüriye de teşekkür ederek İzzet Keribar, Coşkun Aral, Merih Akoğul, Cengiz Karlıova ve Ali Can Atay’ın eserler arasında seçim yaparken zorlandığını söyledi. Ödüller Sahiplerini Buldu Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise törende yaptığı konuşmada yarışmanın bu yıl iki ayrı kategoride düzenlendiğini hatırlatarak ödül alan isimleri açıkladı. Aksu, Dijital Renkli ve Siyah–Beyaz ile bu yıl ilk kez açılan Mobil Fotoğrafçılık kategorilerinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

