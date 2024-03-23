Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"

"Midyat'ımız gastronomisiyle, arkeolojik değerleriyle, kültürel zenginlikleriyle farklı inançların beraber yaşadığı çok önemli bir turizm lobisi ve destinasyonudur" ifadelerinde bulunan Bakan Ersoy, sözlerinin şöyle tamamladı: "Turizm sektöründe birinci sıraya yerleşmeyi hedefliyoruz. Esnaf ve turizmdeki tüm paydaşların çok daha fazla pay alarak, ekonomik olarak da turizmden faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Amacımız, Mardin'imizin, Midyat'ımızın uzun yıllar sonra tekrar elde ettiği, huzur ve barış ortamını korumak. Onun için en önemli kaynağımız, turizm. Turizm ile birlikte yatırım ve istihdam geliyor. Mardin, bizim için her anlamda önemli. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız kütüphane yatırımları var. Mardin'de kütüphane olmayan ilçe kalmadı. Son bir dokunuşumuz daha var, o da Mardin İl Kütüphanesi. 8 bin 500 metrekarelik bir alanda çok büyük bir kütüphanenin ihalesini mayıs ayında yapıyoruz. Mardin'e ilk gelişim değil, daha çok geleceğiz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz."