2024-03-23 17:50:46 Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019'dan itibaren artık Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu. İlk etapta 7'nci, 6'ncı, sonrasında ise 4'üncü sıraya kadar yani dünyada en fazla ziyaretçi alan 4'üncü sıraya kadar geldi. Ama bizim hedefimiz 4'üncü değil, 2028'e kadar hedefimiz 3'üncü sıraya gelmek. Yani dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak istiyoruz" dedi.