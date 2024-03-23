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Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"

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Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"

2024-03-23 17:50:46
Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019'dan itibaren artık Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu. İlk etapta 7'nci, 6'ncı, sonrasında ise 4'üncü sıraya kadar yani dünyada en fazla ziyaretçi alan 4'üncü sıraya kadar geldi. Ama bizim hedefimiz 4'üncü değil, 2028'e kadar hedefimiz 3'üncü sıraya gelmek. Yani dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak istiyoruz" dedi.

#1
Foto - Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Mardin'in Midyat ilçesinde Giyimciler ve Kuyumcular Çarşısı Cephe Yenileme ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamında tamamlanan çarşı ve meydanı gezdi, esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Telkari Müzesi, Midyat Millet Bahçesi Millet Kütüphanesi, Midyat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve restorasyonu tamamlanan Binbaşı Hacı Abdurrahman Efendi Konağı'nda incelemelerde bulunan Ersoy, çalışmalar hakkında Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den bilgi aldı. Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ni de gezen Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, turizmde 2018 itibarıyla bir değişime gittiklerini, turizmi 12 aya ve 81 ile yaydıklarını belirterek, birçok yeniliği de turizm sektörünün içine kattıklarını dile getirdi.

#2
Foto - Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ni de gezen Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, turizmde 2018 itibarıyla bir değişime gittiklerini, turizmi 12 aya ve 81 ile yaydıklarını belirterek, birçok yeniliği de turizm sektörünün içine kattıklarını dile getirdi.

#3
Foto - Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"

Dünyada en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülke olduklarını ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu: "Bunu belgelendirmeyle destekledik. Artık aşamalı bir şekilde bütün konaklama tesisleri bakanlığımızdan belgeli hale geldiler. Sürdürülebilirlik sertifikasyon programında geriden gelmemize rağmen Avrupa'da öncü durumdayız. Dünyada en iyi sertifikasyon programına sahibiz. Bütün bu turizmin altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra da rakamlara yansımaya başladı. 2019'dan itibaren artık Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu. İlk etapta 7'nci, 6'ncı, sonrasında ise 4'üncü sıraya kadar yani dünyada en fazla ziyaretçi alan 4'üncü sıraya kadar geldi. Ama bizim hedefimiz 4'üncü değil, 2028'e kadar hedefimiz 3'üncü sıraya gelmek. Yani dünyada en çok ziyaretçi alan 3'üncü ülke olmak istiyoruz. Bu sebeple 81 vilayetimizde artık turizmi canlandırmamız gerekiyor."

#4
Foto - Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"

Dünyada farklılıklar sebebiyle bir araya gelmenin savaş sebebi olmaya başladığını aktaran Bakan Ersoy, Böyle bir dönemde Midyat'ın bütün farklılıklarıyla beraber barış ve huzur içerisinde yaşayan bir ilçe olduğunu, bu nedenle Türkiye ve dünya olarak şükranlarını sunduklarını kaydetti.

#5
Foto - Bakan Ersoy: "Türkiye rekorlar kıran bir ülke oldu! 2028'e kadar turizmde üçüncü sıraya yerleşmek istiyoruz"

"Midyat'ımız gastronomisiyle, arkeolojik değerleriyle, kültürel zenginlikleriyle farklı inançların beraber yaşadığı çok önemli bir turizm lobisi ve destinasyonudur" ifadelerinde bulunan Bakan Ersoy, sözlerinin şöyle tamamladı: "Turizm sektöründe birinci sıraya yerleşmeyi hedefliyoruz. Esnaf ve turizmdeki tüm paydaşların çok daha fazla pay alarak, ekonomik olarak da turizmden faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Amacımız, Mardin'imizin, Midyat'ımızın uzun yıllar sonra tekrar elde ettiği, huzur ve barış ortamını korumak. Onun için en önemli kaynağımız, turizm. Turizm ile birlikte yatırım ve istihdam geliyor. Mardin, bizim için her anlamda önemli. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız kütüphane yatırımları var. Mardin'de kütüphane olmayan ilçe kalmadı. Son bir dokunuşumuz daha var, o da Mardin İl Kütüphanesi. 8 bin 500 metrekarelik bir alanda çok büyük bir kütüphanenin ihalesini mayıs ayında yapıyoruz. Mardin'e ilk gelişim değil, daha çok geleceğiz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz."

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