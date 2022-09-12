  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

2022-09-12 18:17:22
Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'un Beykoz ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

#1
Foto - Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

Dönmez, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programında Beykoz'a geldi.

#2
Foto - Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulunan Dönmez, bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

#3
Foto - Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

Ardından Kavacık Mahallesine geçen Dönmez, burada da bir taksi durağına misafir oldu.

#4
Foto - Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

Taksicilerle sohbet eden Dönmez, çalan telefonu açarak taksi çağıran vatandaşa taksi gönderdi.

#5
Foto - Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

Kavacık'ta da esnafla bir araya gelen Dönmez, vatandaşların fotoğraf çektirdi.

#6
Foto - Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

Dönmez’in son durağı ise AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı oldu.

#7
Foto - Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

İşte o görüntüler....

#8
Foto - Bakan Dönmez vatandaşa taksi gönderdi

İşte o görüntüler....

Ayçiçek yağında merakla beklenen fiyat belli oldu
Ekonomi

Ayçiçek yağında merakla beklenen fiyat belli oldu

Ayçiçek yağında fiyatlar bir türlü düşmezken önemli bir gelişme yaşandı. Trakya Birlik, yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği için tonuna 12 bin lira..
Rengini belli etti! Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Rengini belli etti! Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her gün hak-hukuk-adalet narası atan CHP yandaşı Ersan Şen, rengini bu defa açık açık belli etti. Şen, Habertürk canlı yayınında cumhurbaşka..
ABD basını Rusların Türkiye kararını duyurdu
Gündem

ABD basını Rusların Türkiye kararını duyurdu

ABD'li yayın kuruluşu CNBC, Batı'nın yaptırımları karşısında Rus turistlerin Türkiye'ye akın ettiğini duyurdu.
ULAQ SİDA'nın yeni versiyonu geliyor!
Teknoloji

ULAQ SİDA'nın yeni versiyonu geliyor!

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen "Uluslararası Deniz Güvenliği ve Savunma Konferansı"nda "İnsansız Deniz Araçları" üzerine konuşma ya..
Baykar'dan
Teknoloji

Baykar'dan "Bayraktar TB4" hamlesi... Gündeme bomba gibi düştü

BAYKAR firmasının Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün ardından Bayraktar TB4 SİHA için çalışmalara başladığı iddia edildi.
Taksicinin alçaklığı böyle kaydedildi! Polisten bile çekinmedi
Gündem

Taksicinin alçaklığı böyle kaydedildi! Polisten bile çekinmedi

İstanbul'da büyük bir çile haline gelen taksi sorunu bu sefer başka bir boyuta taşındı. 2 bayan yolcuyu aracına alan taksici gizlice videola..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23