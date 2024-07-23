2024-07-23 12:57:15 Bahçesinde kedi büyüklüğünde farelerin cirit attığı tesis, yaydığı kokuyla mahalleliyi bezdirdi
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yumurtacılık adı altında kemik yağı üretimi yaptığı öne sürülen tesisin yaydığı kötü koku ve bacalardan akan kurum vatandaşı bezdirdi. Adeta kedi büyüklüğünde farelerin cirit attığı tesis ile ilgili mahalle sakinleri bir önlem alınmasını istiyor. Hanlı Merkez Mahallesi'nde faaliyet gösteren hayvansal kökenli yem ham maddesi üretim tesisinin yaydığı kötü koku ve bacalardan akan kurum mahalle sakinlerini bezdirdi. Evlerin dibinde olan ve tesisin faaliyetleri esnasında çalıştırdığı kazanların oluşturduğu titreşim mahalleliye adeta deprem korkusunu yaşatıyor. Sokakta yıkanan çamaşırlarını asamadıklarını, pencerelerini açamadıklarını belirten mahalleli, Arifiye Belediyesi'ne defaten şikayet dilekçesi iletmesi rağmen işlem yapılmadığını aktardı. Mahalle sakinleri, adeta kedi büyüklüğünde farelerin cirit attığı tesis ile ilgili yetkililerden bir yardım istedi. Gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde mahalleli tesisin yolunu kendi imkanlarıyla kapatacaklarını söyledi. “Kompresörü çalıştırdıklarında deprem oluyor diye düşünüp evden kaçıyoruz” Tesisin kazanları aktif ettiği zaman büyük bir titreşim yaydığını belirten mahalle sakini Mustafa Nergis, “Bütün mahalle defalarca bunun için dilekçe verdik, müracaat ettik, ne kadar ikaz ettiysek olmadı. Biz ne kapı ne camı açabiliyoruz, ne de hanımlarımız bir çamaşır asabiliyor. Sabah saatlerinde buraları hep is ve kurum oluyor. Burada bırak insan, hayvan bile yaşamaz. Bunlara ne kadar rica ettiysek, müracaat ettiysek bir türlü bir çare bulamadık. Kazanlar evimizin dibinde can güvenliğimiz hiç yok.