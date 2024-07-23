Bahçesinde kedi büyüklüğünde farelerin cirit attığı tesis, yaydığı kokuyla mahalleliyi bezdirdi

“Anlatılamaz derecede mikrop saçan bir yer” Gerekli önlemin yetkililer tarafından alınmadığı takdirde kendileri çözüm bulmaya çalışacaklarını aktaran Kurt, “Tamam buraya 30 sene 40 sene önce bir ruhsat verilmiş olabilir ama o zaman burada böyle bir yerleşim yoktu. Ama şimdi burada bir yerleşim var. Buraya niye müdahale etmiyorlar? Bu pisliğe, insanların sağlığını tehdit eden bu tesis adı altındaki işletmeye neden bir şekilde müdahale edilmiyor? Biz tesisle görüştüğümüzde, “Buraya vali kaymakam gelince durdurduk” dediler. Ama onlar gidiyor akşam saat 22.00'dan sonra burası çok değişik bir atmosfere giriyor. Bu bütün hayat olumsuz etkiliyor. Burada kimse camını açamıyor, kimse balkona çıkamıyor, kimse elbisesini asamıyor. Arabaların üstleri komple kurum. Bu sağlığa zararlı değil de ne? Bunun elle tutulur bir yanı yok. Bizim belediye başkanımız neden bu işe müdahale etmiyor? Neyin üretimini yapıyorlar, onu da bilmiyoruz. Anlatılamaz derecede mikrop saçan bir yer. Ama buna nasıl bir önlem alınıyorlar? Belediye bu ruhsatı niye iptal edemiyor? Verilmiş hak iptal edilmez diye bir şey yok. Dört kere tutanak tutarsın. Eğer tesisi düzgün hale getirmiyorsa, çevreye hale zarar veriyorsa burayı kapatırsın. Biz buraya defalarca belediyeye buradan imza toplandı. Ama hiçbir şey yapılmadı buraya. Arifiye Belediyesi'nde ne var? Ya da bu adamın arkasını kollayacak derecede bu kadar mı büyük bir güç var? Biz artık bıktık. Bir an önce bunun ilgili mercilere aktarılmasını istiyoruz. Gerekirse biz bu iş için eğer müdahale etmezlerse burayı kapatacağız arabalarımızla ya da yolunu kazdıracağız, buraya girişi çıkışı bir şekilde yasaklayacağız. Buranın çalışmaması lazım onun için biz belediyemizin, belediye başkanımızın bu işe bir an önce el atmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.