Bahçeli Akşener ve Kılıçdaroğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü! 'Oylar Kandil'e gidecek'

Sözlerine, HDP'nin geçen hafta Aydın’da düzenlediği mitingi eleştirerek devam eden Bahçeli, “HDP’nin bir eş başkanı geçen hafta Aydın’da konuşmuş. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy da Yeşil Sol Parti’ye istemiş. Terörist arkadaşlarının serbest kalması için bu rezil talebi dillendirmiş. Hani HDP’yle ortaklıkları yoktu. Hani HDP’yle beraber yürümüyorlardı. Bunlar yalancıdır, bunlar namerttir, bunlar güvensizdir. HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden kafese almıştır. Uyarıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy Kandil’e gidecek. Dikkatinizi çekiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecek. Önemle altını çiziyorum, CHP’ye ve İYİ Parti’ye verilecek her oy Türkiye’nin önünü kesecek, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacak." ifadelerini kullandu.