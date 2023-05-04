Bahçeli Akşener ve Kılıçdaroğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü! 'Oylar Kandil'e gidecek'

14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını atacaklarını belirten Bahçeli, “Terör örgütlerini aklamaya çalışan zillet partilerine şamarı indirmek için 'Aziz Milletim Sıra Sende', Aydınlı kardeşlerim yetki hepinizde. Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz. 2023 Lider Ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecek, elbette olacak, birlikte olacaktır. Ülkümüzle ülkemiz huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam ortak kaderimiz olacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. Aklın ve bilimin hakim, hukukun ve adaletin üstün olduğu bir iklim oluşturulacak, elbette olacak, birlikte olacaktır. 14 Mayıs’ta cumhurla Cumhuriyet’in kucaklaşmasına şahit olacağız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını atacağız. Biz, Türkiye’nin, Türk milletinin, Aydın’ın tarafıyız. Biz garibin, mazlumun, bağında, bahçesinde, bostanında ter dökenin, emek verenin yanındayız. Camideyiz, cemevindeyiz, duadayız, dilekteyiz, gönüldeyiz, kalpteyiz, Anadolu’nun her yerindeyiz. Caninin, eşkıyanın, bölücünün, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerinin de karşısındayız. Sizlerin hamiyetine dayanarak diyorum ki, zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Hainlere teslim olmayacağız. Şiddet severlere eğilip bükülmeyeceğiz. Küresel ablukaya diz çökmeyeceğiz. Zillet ittifakına asla eyvallah etmeyeceğiz. Allah razı olsun sizlerden; yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun inşallah. Her birinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyor, 14 Mayıs’ta hem milletvekili adaylarımıza hem de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinizi bekliyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.