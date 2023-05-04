Bahçeli Akşener ve Kılıçdaroğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü! 'Oylar Kandil'e gidecek'

“14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır” diyerek sözlerine başlayan MHP lideri Bahçeli, “Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. 14 Mayıs’ta ya Türkiye’nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz. Ya Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu canlandıracağız ya da ağır sorunlara gömülmüş acıklı bir ülkeye mahkum olacağız. Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu’nun yanındadır. Polislerimizin şehit olmasına neden olan alçaklar altılı masanın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP’yle, İYİ Parti’yle yanak yanağa vermişler, Türkiye’ye pusu kurmuşlardır. Kandil’e yuvalanan teröristler her gün CHP’ye, İYİ Parti’ye destek açıklaması yapmaktadır. Bugüne kadar CHP’li bir yönetici çıkıp da buna tepki göstermemiştir. Nevşehir’de duygu sömürüsü yapan, yalandan gözyaşları döken, işi gücü fitne fesat çıkarmak olan İYİ Parti Başkanı’ndan hiçbir itiraz da duyulmamıştır. CHP’ye oy veren kardeşlerim, böyle bir akıl ve vicdan tutulmasına inanıyorum ki onay vermeyeceklerdir. İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerim, böylesi bir teslimiyet ve ürkekliğe ümit ediyorum ki itibar etmeyeceklerdir” dedi.