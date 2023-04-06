2023-04-06 21:53:28 Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti
Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler Beyşehir'deki yuvalarına yerleşti.
Bu yüzden her gün 1 avuç tüketin! İbn-i Sina'nın 1000 yıllık reçetesi: Protein, liften zengin tek besin!
Canan Karatay uyardı! Evinize sokmayın bağışıklık sisteminizi bitiriyor, yok ediyor! Sizinle paylaşıyorum...
Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler Beyşehir'deki yuvalarına yerleşti.
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Konya’nın Beyşehir İlçesine bağlı Yeşildağ ve Adaköy mahallelerindeki yuvalarına döndüler.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23