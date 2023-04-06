  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
12
Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

2023-04-06 21:53:28
Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler Beyşehir'deki yuvalarına yerleşti.

#1
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Konya’nın Beyşehir İlçesine bağlı Yeşildağ ve Adaköy mahallelerindeki yuvalarına döndüler.

#2
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

#3
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

#4
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

#5
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

#6
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

#7
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

#8
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

#9
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

#10
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

#11
Foto - Baharın müjdecileri yuvalarına yerleşti

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor
Ekonomi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden çalışmaların ..
Yurt dışında oylar hep o partiye gidiyor Köln konsolosluğunun önünde açıkladılar! Oyumuzu o partiye vereceğiz
Dünya

Yurt dışında oylar hep o partiye gidiyor Köln konsolosluğunun önünde açıkladılar! Oyumuzu o partiye vereceğiz

Seçimlerde oy kullanmak için Köln'de bulunan konsolosluk önünde kayıt sırası bekleyen gurbetçiler, 'Seçimde kime oy vereceksiniz?' sorusuna ..
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na para verdi
Gündem

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na para verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ..
Ruble, dolar ve euro karşısında eriyor! Rusların Merkez Bankası: Ödemeler sistemi değişecek! Geri adım
Ekonomi

Ruble, dolar ve euro karşısında eriyor! Rusların Merkez Bankası: Ödemeler sistemi değişecek! Geri adım

Rusya'ya petrol ve gaz konusunda uygulanan yaptırımların etkilerine yönelik endişeler rublenin, ABD doları başta olmak üzere önde gelen para..
Türkiye'de büyük tehlike: Birçok canlı türü tehlikede!
Gündem

Türkiye'de büyük tehlike: Birçok canlı türü tehlikede! "Domino etkisi yapar"

Deprem bölgesindeki yıkım, ekolojiyi ciddi boyutta etkiledi. Bir canlının yok olmasının domino taşı etkisi yapacağını belirten uzmanlar, dep..
Almanya'da iflas dalgası sürüyor! Raporu’nu yayınladı: Şirket iflasları 3 yılın zirvesinde diyerek duyurdular
Dünya

Almanya'da iflas dalgası sürüyor! Raporu’nu yayınladı: Şirket iflasları 3 yılın zirvesinde diyerek duyurdular

Küresel ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. Almanya'da Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü, iyileşen ekonomik beklentilere rağmen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23