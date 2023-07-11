2023-07-11 12:21:12 Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...
Kabızlık, birçok insanın zaman zaman karşılaştığı yaygın bir sindirim sorunudur. Bu durum, kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyebilir ve rahatsızlık yaratabilir. Kabızlığın birçok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında lif eksikliği, düşük su tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı, stres, yanlış beslenme alışkanlıkları, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler ve bazı sağlık sorunları yer alır. Ancak bu durumu tersine çevirmek tüketeceğiniz belirli bir besinle mümkün olabilir.