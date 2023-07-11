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Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

2023-07-11 12:21:12
Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Kabızlık, birçok insanın zaman zaman karşılaştığı yaygın bir sindirim sorunudur. Bu durum, kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyebilir ve rahatsızlık yaratabilir. Kabızlığın birçok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında lif eksikliği, düşük su tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı, stres, yanlış beslenme alışkanlıkları, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler ve bazı sağlık sorunları yer alır. Ancak bu durumu tersine çevirmek tüketeceğiniz belirli bir besinle mümkün olabilir.

#1
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Lif eksikliği, kabızlığın en yaygın nedenlerinden biridir. Lifli gıdalar bağırsak hareketlerini düzenler, tuvaletin hacmini artırır ve bağırsaklarda su tutma kapasitesini yükseltir. Böylece kabızlık sorununu önleyebilir. İşte o gıdalardan en etkilisi ve doğal bir lif deposu…

#2
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

ERİĞİN FAYDALARI Erikler son derece besleyicidir ve çeşitli sağlık yararları sunar. Çeşitli kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek lif ve antioksidanlara ek olarak birçok vitamin ve mineral içerirler.

#3
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Erikleri taze ya da kuru olarak tüketebilirsiniz. Erik suyu ve kuru erik, kabızlık ve osteoporoz dahil olmak üzere çeşitli sağlık koşullarını iyileştirmesiyle bilinir. İşte eriğin tüm faydaları…

#4
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

KABIZLIĞI GİDERMEDE ETKİLİDİR Kuru erik ve kuru erik suyu, kabızlığı giderme yetenekleriyle iyi bilinir. Bu kısmen kuru eriklerdeki yüksek lif miktarından kaynaklanmaktadır. Bir kuru erik 1 gram lif sağlar. Eriklerdeki lif çoğunlukla çözünmez, yani suyla karışmaz.

#5
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Bu da tuvalete hacim ekleyerek kabızlığı önlemede rol oynar ve atıkların sindirim sisteminden geçiş hızını artırabilir. Ek olarak, kuru erik ve erik suyu, doğal müshil etkileri olan sorbitol içerir. Kuru erik yemenin kabızlığı tedavi etmede, genellikle kabızlığı gidermek için kullanılan bir lif türü olan psyllium gibi diğer birçok müshil türünden daha etkili olduğu gösterilmiştir.

#6
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Bir çalışmada, üç hafta boyunca her gün 50 gram kuru erik tüketen kişiler, psyllium tüketen bir gruba kıyasla daha az kabızlık şikayeti bildirdiler.

#7
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Aynı anda çok fazla kuru erik yemenin ishal gibi istenmeyen etkilere yol açabileceğini akılda tutmak önemlidir. Bunun olmasını önlemek için günde 1/4–1/2 fincan (44–87 gram) porsiyon tüketmek en iyisidir. Kuru erik suyu tüketiyorsanız, şeker ilavesiz 0 meyve suyu olduğundan emin olun ve porsiyon boyutunu günde 118–237 ml ile sınırlayın.

#8
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

ZENGİN BİR ANTİOKSİDAN DEPOSUDUR Erik suyu ve kuru erik, iltihaplanmayı azaltmaya ve hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan ve kalp hastalığı ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilecek polifenol antioksidanları özellikle yüksektir.

#9
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Aslında, bazı araştırmalar eriklerin nektarin ve şeftali gibi diğer popüler meyvelere göre iki kattan fazla polifenol antioksidan içerdiğini göstermiştir. Birçok laboratuvar ve hayvan çalışması, erik suyu ve kuru erikteki polifenollerin güçlü antienflamatuar etkilere sahip olduğunu ve ayrıca genellikle hastalığa yol açan hücrelere zarar vermesini önleme becerisine sahip olduğunu bulmuştur.

#10
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Bir test tüpü çalışmasında, eriklerdeki polifenoller, eklem ve akciğer hastalıklarıyla ilişkili inflamatuar belirteçleri önemli ölçüde azaltmıştır. Spesifik bir polifenol türü olan antosiyaninler, erik ve kuru eriklerde bulunan en aktif antioksidanlardır. Kalp hastalığı ve kanser riskini azaltmak da dahil olmak üzere güçlü sağlık etkilerine sahip olabilirler.

#11
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR Erikler, kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir. Erik suyu ve kuru erik, karbonhidrat bakımından oldukça yüksek olmasına rağmen, yendikten sonra kan şekeri seviyelerinde önemli bir artışa neden olmuyor gibi görünmektedir.

#12
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Bu, kan şekeri regülasyonunda rol oynayan bir hormon olan adiponektin düzeylerini artırma potansiyellerine bağlanır. Ek olarak, eriklerdeki lif, kan şekeri üzerindeki etkilerinden kısmen sorumlu olabilir. Lif, yemekten sonra vücudunuzun karbonhidratları emme hızını yavaşlatarak kan şekerinin ani yükselmesi yerine kademeli olarak yükselmesine neden olur.

#13
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Dahası, erik ve kuru erik gibi meyveleri tüketmek, daha düşük tip 2 diyabet riski ile ilişkilidir (21). Bununla birlikte, kuru erik kalorisi yüksek olduğundan ve aşırı yenmesi kolay olduğundan, porsiyon boyutlarınızı kontrol altında tuttuğunuzdan emin olmanız önerilir.

#14
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR Kuru erik, kemik sağlığını iyileştirmek için faydalı olabilir. Bazı araştırmalar, kuru erik tüketimini, düşük kemik yoğunluğu ile karakterize edilen osteoporoz ve osteopeni gibi zayıflatıcı kemik koşulları riskinin azalmasıyla ilişkilendirmiştir.

#15
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Eriklerin sadece kemik kaybını önlediği gösterilmekle kalmaz, aynı zamanda halihazırda meydana gelen kemik kaybını tersine çevirme potansiyeline de sahip olabilir. Ek olarak araştırmalar, kuru erik tüketmenin kemik oluşumunda yer alan belirli hormon düzeylerini artırabileceğini düşündürmektedir.

#16
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Kuru erik ayrıca K vitamini, fosfor, magnezyum ve potasyum dahil olmak üzere kemik koruyucu etkileri olan çeşitli vitamin ve mineraller içerir.

#17
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

KALP SAĞLIĞINA FAYDALIDIR Düzenli olarak erik suyu ve kuru erik tüketmek kalp sağlığını koruyucu etki gösterebilir. Kalp hastalığı için önemli risk faktörleri olan yüksek kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürme potansiyelleri açısından incelenmiştir.

#18
Foto - Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Bir çalışmada, kuru erik suyu içen ve sekiz hafta boyunca her sabah üç veya altı kuru erik yiyen denekler, aç karnına sadece bir bardak su içen bir grupla karşılaştırıldı. Kuru erik ve kuru erik suyunu tüketenler, su içen gruptan önemli ölçüde daha düşük kan basıncı seviyelerine, toplam kolesterole ve "kötü" LDL kolesterole sahipti.

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