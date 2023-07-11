Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Bu da tuvalete hacim ekleyerek kabızlığı önlemede rol oynar ve atıkların sindirim sisteminden geçiş hızını artırabilir. Ek olarak, kuru erik ve erik suyu, doğal müshil etkileri olan sorbitol içerir. Kuru erik yemenin kabızlığı tedavi etmede, genellikle kabızlığı gidermek için kullanılan bir lif türü olan psyllium gibi diğer birçok müshil türünden daha etkili olduğu gösterilmiştir.