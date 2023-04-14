Badem ağaçları çiçek açtı, yüzler güldü

Geçen yıl kentte 33 bin ton badem üretimi yapıldığına dikkati çeken Kıyas, şöyle devam etti: "Badem daha çok ilkbaharda erken dondan etkileniyor. Şu anda tam çiçek dönemindeyiz. Bu dönemde şimdiye kadar verimi çok olumsuz etkileyen bir durum yaşanmadı. Yine dolu, yağış oldu ama son iki yıla göre iyi gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içinde çok aşırı dolu veya don olmazsa çiftçilerimizin emeği ziyan olmaz."