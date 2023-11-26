2023-11-26 13:31:13 Babacan’a çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu! Bunu duyunca, oturup ağlayacak
Erzurum'un Horasan ve Karayazı ilçelerinde, Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Erzurum İl Binası'nda DEVA Partisi'nden istifa edenler için katılım töreni düzenlendi. AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende Horasan ve Karayazı'da DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişiye AK Parti rozetleri takıldı.