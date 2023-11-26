  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çamurdan gelen lezzet!

Elma ağacı mevsimleri karıştırdı!

Evi sıcak tutan bu yöntem, kaloriferleri bile kapattıracak! Doğalgaz faturasından deli kâr edeceksiniz! İşte o harika formül

Elektrik aboneleri dikkat! Tüm aboneleri kapsıyor! Flaş gelişme böyle duyuruldu

Bu meyvelerin üretimi derhal durdurulmalı: Türkiye'yi felakete sürüklüyor! Hiç kimse farkında değil, tehlike kapıda

Bu bitkinin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı! 4 yılda bir yetişiyor, nadir bulunuyor! Faydaları ise say say bitmiyor

Türkiye için servet değerinde! Topraktan adeta fışkırmaya başladı! Verileri görünce ağzınız bir karış açık kalacak

Herkesin cep telefonuna aynı mesaj geldi! Gören, hemen bunu yapmaya başladı

Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

Kilosu tamı tamına 16 bin TL! Türkiye'nin her yerinde yetişiyor! Dünya bu ağacın peşinde! Kâr etmek isteyen apar topar bunu ekiyor
Siyaset
4
Babacan’a çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu! Bunu duyunca, oturup ağlayacak

2023-11-26 13:31:13
Babacan’a çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu! Bunu duyunca, oturup ağlayacak

Erzurum'un Horasan ve Karayazı ilçelerinde, Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Erzurum İl Binası'nda DEVA Partisi'nden istifa edenler için katılım töreni düzenlendi. AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende Horasan ve Karayazı'da DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişiye AK Parti rozetleri takıldı.

#1
Foto - Babacan’a çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu! Bunu duyunca, oturup ağlayacak

Törende konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Çok şükür, bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de müthiş bir teveccüh var. Bu teveccüh nedeniyle ben sizlere ve çok kıymetli aday adayı teşkilat mensubu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda Horasan'dan, Karayazı'dan diğer partilerden, partimize geçişler var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Şimşek ailesinden bir de aday adayı müracaatı vardır. Bu anlamda kendisine de hayırlı olsun diyorum" dedi.

#2
Foto - Babacan’a çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu! Bunu duyunca, oturup ağlayacak

AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ise "Bu bizim siyasi gelenek, büyük bir nehir gibi akıyor. Osmanlı döneminde de vardı, Cumhuriyet döneminde de var, önümüzde de inşallah var olacak. Bazen bu nehir büyük yer hareketleri, zelzeleler olunca ufak bölümler, çaylar ayrılıp başka tarafa doğru gidiyor ama biraz sonra kendi mecrasına geri geliyor. Arada sırada bu tür şeyler olabilir ama tarihin dediği oluyor. Irmak bu er geç yatağını bulacaktır. Herkes inşallah Türkiye'nin geleceği, halkımızın birlik beraberliği için ayrım yapmayan, ırkçılık, bölücülük yapmayan politikanın güzergahına birleşecektir" diye konuştu.

#3
Foto - Babacan’a çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu! Bunu duyunca, oturup ağlayacak

Katılım töreni sonrası Medeni Şimşek, Horasan ilçesinden belediye başkan aday adaylığı müracaatını yaptı. Müracaat dilekçesini İl Başkanı Küçükoğlu'na veren Şimşek, şunları söyledi: "Şimşek ailesinin tüm bireyleriyle beraber burada olmaktan onur duyuyoruz. 2014- 2019 yılları arasında belediye meclis üyeliği, 2019 yılında belediye başkan aday adayı olarak bugüne kadar aralıksız, hiç ayrılmadan partime hizmet ettim. Bundan sonra da hizmet etmenin onurunu, şerefini yaşayacağıma inanıyorum. Bu çatı altında olmaktan onur ve şeref duyuyorum."

Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler
Dünya

Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkentteki bir kışlaya yapılan saldırı sonrası halkına sokağa çıkmama çağrısında bulundu...
İspanya Filistin'i tanır
Gündem

İspanya Filistin'i tanır

AB'den İsrail zulmüne karşı sesini yükselten ilk ülke İspanya oldu. Başbakan Sanchez, “AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararı..
26 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (26 Kasım 2023) sunuyoruz...

Emekli tuğgeneral Türkiye için alınacak savaş uçağı kararını açıkladı! Yine maalesef o ülke karşımızda

Emekli tuğgeneral Türkiye için alınacak savaş uçağı kararını açıkladı! Yine maalesef o ülke karşımızda
DEVA'da deprem! Hepsi AK Parti'ye geçti
Siyaset

DEVA'da deprem! Hepsi AK Parti'ye geçti

DEVA Partisi Horasan İlçe Başkanı Kenan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti’ye katıldı.
Hamas'tan son dakika esir takası kararı
Dünya

Hamas'tan son dakika esir takası kararı

Hamas, sözlerini tutmayan İsral'e yönelik yaptığı açıklamada, sözler tutulana kadar esir takasında ikinci aşamayı ertelediğini duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23