Türkiye
Baba yadigarı el emeği ziller büyük ilgi görüyor: Hurda malzemeden sanat çıkarıyor

Baba yadigarı el emeği ziller büyük ilgi görüyor: Hurda malzemeden sanat çıkarıyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Muammer Düzgün, babasından devraldığı zil üretimi mesleğini modern tekniklerle yeniden canlandırdı. Hurda pirinçten ürettiği özel köpek zilleriyle hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderiyor. Ata mesleğini geleceğe taşımayı hedefleyen Düzgün, bugün Türkiye’de bu zilleri üreten yalnızca iki kişiden biri.

İlçeye bağlı Cami Yanı Mahallesinde asırlardır sürdürülen zil üretimi mirasını devam ettiren ender gençlerden birisi olan Muammer Düzgün, ata yadigarı mesleği geleceğe taşımanın gururunu yaşıyor.

Babasının yanında başladığı zil üretimini 3 yıl önce kendi vizyonuyla yeniden şekillendiren Düzgün, bugün Türkiye'de köpek zilini üreten iki ustadan biri olarak adından söz ettiriyor.

BABA MESLEĞİNE MODERN DOKUNUŞ Babasının geleneksel yöntemlerle zil ürettiğini ancak zamanla talebe yetişmekte zorlandığını belirten Düzgün, işi devraldıktan sonra bir arayış içine girdiğini söyledi.

"Babam bu işlerle uğraşıyordu, ancak ben farklı bir çeşit üretmek istedim. Piyasadaki ihtiyacı fark ettim ve bu özel tasarımı geliştirdim" diyen Düzgün, babasının ürettiği klasik zillerden farklı olarak, içerisinde 9 mm'lik bilye bulunan, tok ve net bir ses çıkaran yuvarlak köpek zilleri üretmeye başladı ve bu yenilikçi adımıyla kısa sürede sektörde aranan bir isim haline geldi. HURDA MALZEMELERDEN SANAT ESERİNE Üretim sürecinin her aşamasını titizlikle yürüten Düzgün, zillerin hammaddesini Trabzon'dan temin ettiği eski musluklar, bataryalar gibi hurda pirinç malzemelerden sağlıyor. Geri dönüşüme de katkı sağlayan bu yöntemle, atık malzemeler adeta birer sanat eserine dönüşüyor.

Düzgün, süreci şöyle anlattı: "İlk önce 'göbek' dediğimiz maşaları hazırlıyoruz. Ardından Konya'da özel olarak yaptırdığım kalıplara, erittiğimiz sarı malzemeyi döküyoruz." TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞIYOR Düzgün, ürettiği bu özel zilleri sosyal medya üzerinden pazarlarken Konya, Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıyor. Müşteri kitlesinin genellikle hayvancılıkla ve köpek yetiştiriciliğiyle uğraşan sürü sahipleri, avcılar ve toptancılar olduğunu belirten Düzgün, "Hem sürü sahipleri hem de bu işin ticaretini yapan esnaflar ürünlerimizi tercih ediyor" dedi.

