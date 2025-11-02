Haber Merkezi Giriş Tarihi: Baba yadigarı el emeği ziller büyük ilgi görüyor: Hurda malzemeden sanat çıkarıyor
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Muammer Düzgün, babasından devraldığı zil üretimi mesleğini modern tekniklerle yeniden canlandırdı. Hurda pirinçten ürettiği özel köpek zilleriyle hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderiyor. Ata mesleğini geleceğe taşımayı hedefleyen Düzgün, bugün Türkiye’de bu zilleri üreten yalnızca iki kişiden biri.