Aziz Yıldırım vazgeçmiyor! "Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğim"

"Fenerbahçe forması sahaya her zaman kazanmak için çıkar" Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçına yönetimin U-19 Takımı ile çıkma kararını eleştiren Yıldırım, "Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki; Kuvayi Milliye ruhu ile yoğrulmuş, tarihi mücadelelerle dolu Fenerbahçe, hiçbir zaman yenilgiyi baştan kabul etmez, edemez. Fenerbahçe forması sahaya her zaman kazanmak için çıkar ve eğer sahada Fenerbahçe forması varsa sonuna kadar mücadele eder. Bundan sonra da her zaman öyle olacaktır. Sizin vicdanlarınıza sesleniyorum ve size soruyorum; U-19 takımını sahaya sürüp, mücadele etmeden, kazanabileceğin bir maçı rakibe vermek Fenerbahçe’ye ne kazandırmıştır? Tarih asla kaybedenlerin, ya da mücadele etmeden çekilenlerin hikayesini yazmaz. Mücadele edilmeden verilen o maçın sonunda da tarih, rakibin 1 kupa daha aldığını yazacak O maçta U-19 takımı sahadaydı, çekildi diye kimse bakmayacak. Bu karar Fenerbahçe’nin onurunu ve gücünü zedelemiştir. Ayrıca şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın da kendisine olan güvenini zedelemiştir. Yönetim maalesef basiretsizce davranmıştır" diye konuştu.