Aziz Yıldırım vazgeçmiyor! "Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğim"

"Doğru yönetemedikleri için Fenerbahçe'miz sürekli olarak hırpalanıyor" Mevcut başkan Ali Koç'un kulübün mücadeleci kimliğine uygun bir yönetim anlayışı sergilemediğinin nedenini soran Yıldırım, şunları söyledi: "Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kamuoyu gücüdür. 3 Temmuz 2011 yılından bu yana amaç bu gücü etkisiz kılmak ve kulübü fethetmekti. 3 Temmuz da bunun için yapıldı. Yıllardır Fenerbahçe’nin karşılaştığı bu sıkıntıların temelinde organize bir kötülük olduğu doğrudur. Bunun en büyük sıkıntılarını da bizler yaşadık. Ama sevgili Fenerbahçeliler biz asla teslim olmadık. Teslim olacak bir anlayışa da asla prim vermedik. Mevcut başkan, “Ali Koç’un başında olduğu Fenerbahçe, bu ligde hiçbir zaman şampiyon olamaz” gibi çok talihsiz ve üzücü bir açıklama yaptı. Madem ki sizin başkanlığınızda Fenerbahçe şampiyon olamayacak kendisine soruyorum, bugün ne değişmiştir? Bu kulübün ruhuna, tarihine ve mücadeleci kimliğine uygun bir yönetim anlayışı neden sergileyemiyor? İş insanı Ali Bey’in Fenerbahçe sevgisini, sadakatini, fedakarlığını tartışmıyorum. Ancak kendisi Fenerbahçe’nin haklarını savunmak konusunda maalesef yeterli dirayete ve dirence sahip değil. Bildiğiniz gibi bir önceki sezon mevcut yönetim dünyanın en ünlü bir diğer hocası olan Jorge Jesus’la anlaşmıştı. Jesus buradan ayrılırken bu ligin sportif gerçekliği yok diye bir açıklama yapmıştı. Yani demek istediği biz saha içerisinde elimizden geleni yapsak da saha dışı etkenler bizim başarımızı engelliyor. Bu durumu doğru yönetmesi gereken teknik direktör mü? Yoksa yönetim mi? Ali Bey maalesef okulda sürekli dayak yiyip, eve gelince her şeyi kırıp döken, şımarık bir çocuk gibi davranıyor. Bu süreçleri doğru yönetemedikleri için de Fenerbahçe'miz sürekli olarak hırpalanıyor. Madem ki Fenerbahçe’ye karşı düzenlenen tezgahları dağıtmak istiyorsun. Önümüzde TFF seçimi var. Fenerbahçe’yi 2 dönemdir iş insanı Ali bey yönetiyor. Ali Koç önümüzdeki TFF seçimlerinde 6 yıldır koyamadığı ağırlığı koyabilecek mi? Ben buna inansaydım ona oy verirdim. Ama inanmıyorum. Onun listesinden bir kişi ise çıkıp mevcut TFF başkanından çok memnun olduğunu, kendisini sevdiğini söylüyor."