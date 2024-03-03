Aytuğ Atıcı'dan ittifak itirafı! Keşke daha çok yerde yapılsa

"KEŞKE DAHA ÇOK YERDE YAPILSA" "Gizli bir ittifak yok. Açık açık ittifak yaptık" diyen Atıcı şunları söyledi: "Bunun daha ötesi yok. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık. Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi bir ittifak yoktur ancak Esenyurt'ta, Mersin Akdeniz'de yaşanan bir iş birliğidir. Kent uzlaşısı adı altında bir iş birliğidir. Keşke daha çok yerde yapılsaydı. Bu gizli değil, bu açık seçik yapılan bir şeydir. Bunu hiç kimse gizleyemez."