2024-02-02 16:35:06 Ayrıntı gözlerden kaçmadı! Kulübedeki Arda’nın elindekine dikkat
LaLiga'da 20. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Madrid karşılaştı.
Galatasaray o yıldıza resmen talip oldu! Yahudi karşıtı paylaşımla tanınmıştı… Milyonlarca taraftar heyecanlandı!
LaLiga'da 20. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Madrid karşılaştı.
Real Madrid maçı 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren goller; 14. ve 56. dakikalarda Joselu'dan geldi.
Getafe'den Bournemouth'a transfer olan Enes Ünal maç kadrosunda yer almadı. Real Madrid'de Arda Güler ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Objektiflerin hedefindeki Arda Güler'in çekilen fotoğraflarında bir detay dikkat çekti. Milli futbolcumuzun elinde Türk bayrağı desenli nesne dikkat çekti.
Getafe - Real Madrid maçında seyirciler Arda Güler'e olan desteklerini pankartlarla gösterdi.
Bu sonuçla birlikte 57 puana ulaşan Real Madrid liderliği aldı. Getafe ise 29 puanla 10. sırada yer aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23