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Spor
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Ayrıntı gözlerden kaçmadı! Kulübedeki Arda’nın elindekine dikkat

2024-02-02 16:35:06
Ayrıntı gözlerden kaçmadı! Kulübedeki Arda’nın elindekine dikkat

LaLiga'da 20. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Madrid karşılaştı.

#1
Foto - Ayrıntı gözlerden kaçmadı! Kulübedeki Arda’nın elindekine dikkat

Real Madrid maçı 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren goller; 14. ve 56. dakikalarda Joselu'dan geldi.

#2
Foto - Ayrıntı gözlerden kaçmadı! Kulübedeki Arda’nın elindekine dikkat

Getafe'den Bournemouth'a transfer olan Enes Ünal maç kadrosunda yer almadı. Real Madrid'de Arda Güler ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.

#3
Foto - Ayrıntı gözlerden kaçmadı! Kulübedeki Arda’nın elindekine dikkat

Objektiflerin hedefindeki Arda Güler'in çekilen fotoğraflarında bir detay dikkat çekti. Milli futbolcumuzun elinde Türk bayrağı desenli nesne dikkat çekti.

#4
Foto - Ayrıntı gözlerden kaçmadı! Kulübedeki Arda’nın elindekine dikkat

Getafe - Real Madrid maçında seyirciler Arda Güler'e olan desteklerini pankartlarla gösterdi.

#5
Foto - Ayrıntı gözlerden kaçmadı! Kulübedeki Arda’nın elindekine dikkat

Bu sonuçla birlikte 57 puana ulaşan Real Madrid liderliği aldı. Getafe ise 29 puanla 10. sırada yer aldı.

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