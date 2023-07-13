Ayakkabı üzerindeki lekeleri çıkarma tekniği

5. Ayakkabılarınızı düzenli olarak temizleyin: Ayakkabılarınızı düzenli olarak temizlemek, lekelerin birikmesini önler ve ayakkabılarınızın daha uzun süre temiz ve bakımlı görünmesini sağlar. Ayakkabılarınızı her kullanımdan sonra hafifçe temizleyin ve kurumaları için doğal bir şekilde havalandırın. Ayrıca, ayakkabılarınızı düzenli olarak derinlemesine temizlemek için zaman ayırın. Bu, ayakkabılarınızın ömrünü uzatacak ve her zaman yeni gibi görünmelerini sağlayacaktır.