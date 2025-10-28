Ayak nasırlarına bitkisel çözümler: Nasırı kökünden söküp atıyor! Söküp atmanın doğal yolu

Sabah kalktığınızda topuk taşı ile ayaklarınıza bakım yapın. Bu işlemi her gün tekrarlayın. Nasırlarınızın kaybolduğunu veya azaldığını göreceksiniz. Nasırın geçmesini sağlayabilmek için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var. Limonun asit içeriği ve kabartma tozunun kimyasal içeriği... Nasırın geçmesini sağlayan diğer yöntem ise şöyle; Nasırın geçmesini sağlayabilmek için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var. Limonun asit içeriği ve kabartma tozunun kimyasal içeriği sayesinde nasırdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz Bunun için ilk olarak ılık suyun içerisine 3 yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyin nasırlı bölgeye bu karışımın içerisinde bekletin. 3 dakikanın sonunda kabartma tozu ilave edin. Daha sonra 10 dakika boyunca ayaklarınızı bekletin ardından nasırlı bölgeyi ovalayın.