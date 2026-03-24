  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evlilikleri 3 dakika sürdü! Nedeni çok şaşırttı! 'Umman ve Katar'dan gelmeyebilir' deniyordu! Türkiye'den ses getirecek Eurofighter hamlesi Bakanlıktan gurbetçilere büyük kolaylık! Yeni sistem sessiz sedasız yürürlüğe girdi Rüyalar neden hatırlanmaz? Bilimsel yanıtı açıklandı! Enerji fiyatları roket gibi! Diyarbakır’da büyük petrol hedefi Türkiye iddiası ortalığı karıştırmıştı! Hamaney’le ilgili dünyanın beklediği haber geldi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Axios 'Türkiye' diyordu! WSJ 'Mısır yaptı' dedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Axios 'Türkiye' diyordu! WSJ 'Mısır yaptı' dedi

Axios'un "Türkiye'nin arabulucuğu ile ateşkes sağlandı" haberi sonrası Wall Street Journal'dan Mısır iddiası gündeme geldi.

#1
Mısır istihbarat yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları ile bir iletişim kanalı kurmayı başardığı ve taraflara ateşkes için güven ortamı oluşturmak amacıyla çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği öne sürüldü.

#2
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır istihbarat yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları ile iletişim kanalı kurmayı başardığı ve taraflara ateşkes için güven ortamı oluşturmak amacıyla çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği iddialarına yer verildi.

#3
Yetkililer, Katar, Umman, Fransa ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin görüşmeleri arka kanallar üzerinden sürdürdüğünü savundu. Görüşmelerde Pakistan'ın, ABD ile İran'ın üst düzey liderleri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmasının önerildiğini belirten yetkililer, ABD'nin bu fikre kısa sürede sıcak baktığını öne sürdü.

#4
Yetkililer, son günlerde yoğunlaşan diplomatik temasların, Türkiye ya da Pakistan'da ABD'li ve İranlı yetkililer arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasına yönelik temasların başlamasına öncülük ettiğini ancak söz konusu görüşmelerin, henüz tamamlanmadığını savundu. Üst düzey bir ABD yetkilisi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşme olasılığına olumlu yaklaştığını aktardı.

#5
Dün, Trump, İran ile "çok iyi" ve "verimli" görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu. Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı. İranlı yetkililerle görüşüldüğünü söyleyen Trump, söz konusu kişilerin kimliğini açıklamamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23