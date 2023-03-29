Avrupa'nın en uzunu olacak! Mesafe 30 dakika kısalıyor, Zigana Tüneli’nde sona gelindi

Zigana Dağı'nda sıkça kaza yaşandığını belirten TIR şoförü Ali Rıza Terzi, “Tünelin bir an önce açılması bizim için iyi olacak. Kışın Zigana Dağı’nı geçerken sıkıntılar yaşıyoruz. Arabalarımız yolda kalıyor. Taşlar yuvarlanıyor. Sis oluyor, siste taş yuvarlandığı zaman görme şansımız olmuyor. Köpek çıkıyor önümüze. Aşağıya doğru ağır tonajlı araçlarımızla durma şansımız olmuyor. Tünelin açılması bizim için daha iyi. Tünelin açılmasıyla zamandan tasarruf bizim için daha iyi. Yakıt bakımından şirketler rahatlayacaklar” diye konuştu. Cevat Şimşek ise “Tünelin açılması bizim için her zaman daha iyi olacak. Kışın bu yolun zorluğunu çekmeyeceğiz. İnşallah tünel en kısa zamanda açılırsa hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edeceğiz. Daha rahat oluruz” ifadelerini kullandı.