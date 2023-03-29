2023-03-29 13:39:36 Avrupa'nın en uzunu olacak! Mesafe 30 dakika kısalıyor, Zigana Tüneli’nde sona gelindi
Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli’nde sona gelindi. Asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelde, boya ve çevre düzenlemesi işlemleriyle son rötuşlara geçildi. Nisanda hizmete açılması için hazırlıkların sürdürüldüğü tünel; özellikle kış aylarında dik ve virajlı rampalarda kar, sis ve buzlanmanın yanında ulaşımı kısaltarak, heyelanla kaya düşmeleriyle korku yaşayan sürücüleri de rahatlatacak.