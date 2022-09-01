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Ekonomi
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Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

2022-09-01 11:25:41
Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla Ege Denizi'nin mavi sularına açılan balıkçılar, ilk gün ağlarını dolu çekti.

#1
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Balık avı sezonunun başlangıcı, 15 Nisan'dan bu yana limanlarda demirleyen gemileri yeniden denizlerin dalgalı sularıyla buluşturdu.

#2
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan "Vira bismillah" diyerek açılan ve 1 Eylül'ün ilk saatlerinden itibaren avlanmaya başlayan balıkçılar için yeni sezonun ilk günü mutlu geçti.

#3
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Güzelbahçe'den ayrılan "Yaşar Reis 2" adlı geminin yaklaşık 30 kişilik mürettebatı da aylarca süren tekne motor bakımı, boya, ağ örme gibi hazırlıkları tamamlayıp rızıklarını kazanmak için Ege Denizi'nde yol aldı. Mavi sularda saatler süren yolculuk sonunda 1 Eylül'ün ilk dakikalarıyla ağlar denizle buluştu.

#4
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Balık avı için oldukça elverişli deniz ve hava koşulunda gerçekleşen avda ağlara bol miktarda sardalya takıldı. Bereketli geçen ilk avın sonunda kasalara yüklenen balıklar, Karaburun ilçesindeki Eğri Limanı'na yanaşan tekneden alınıp kamyona yüklendi ve Ege'nin en büyük balık hali olan İzmir Su Ürünleri Hali'ne götürüldü.

#5
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Günün ilk ışıklarıyla sona eren avın ardından mürettebatın bir kısmı yeni av öncesi hazırlıklara başladı, bir kısmı ise dinlenmeye çekildi.

#6
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Yaşar Reis 2'nin kaptanı Fatih Kopuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

#7
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Balıkçılığın baba mesleği olduğunu ifade eden Kopuz, bu mesleği 20 yıldır yaptığını, daha da sürdürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

#8
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İlk avı Karaburun bölgesinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Kopuz, bundan sonra balıkların durumuna göre mevki değiştireceklerini belirtti.

#9
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Kopuz, geçen sezonun olumsuz hava koşulları nedeniyle zayıf geçtiğini dile getirerek, "Bu sene beklentimiz daha bereketli bir sezon geçirmek. Ağlarımızdaki tadilatlarla, kayığımızın bakımlarıyla, hazır sistemle sezona başladık. İlk avımız bereketli geçti. Sardalya balığımız vardı. İnşallah böyle de devam eder. Masraflarımız fazlalaştığı için bundan sonra da bereketli avcılık devam eder inşallah. Bugün 1200-1300 kasa sardalyamız var." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Gemide yaşamanın zorluklarına değinen Kopuz, "Herkes ailesinden uzak kalıyor. Çalışma şartları zor, gecemiz gündüzümüz belli değil. Canla başla herkes çalışıyor. Herkes evine, çocuklarına ekmek parası getirmenin peşinde." dedi.

#11
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Ekmeklerini sudan çıkaran denizciler, av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a kadar evlerinden ve ailelerinden uzakta kalacak. Genellikle geceleri çalışıp gündüzleri dinlenme imkanı bulan balıkçılar, 8 ay boyunca uyku, yemek, dinlenme ve kişisel temizlik gibi tüm ihtiyaçlarını gemilerinde karşılayacak.

#12
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Soğuk hava ve dalgalı denizin getirdiği çetin şartlara karşı mücadele veren balıkçıların en büyük zorluğu ise ailelerinden ayrı yaşamak.

#13
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Yaşar Reis 2 teknesinde yedek botçu olarak görev yapan 43 yaşındaki tayfa Sedat Ustaoğlu, 10 yıldır balık avında çalıştığını, çalışmak için Ordu'dan İzmir'e geldiğini anlattı.

#14
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

"2 çocuğum var. Aileden ayrı düşüyorsunuz. Sonuçta gurbetçiyiz. Bazen çalışmaktan, iş yoğun olduğunda yorgun düştüğün zaman onları düşünme şansın olmuyor. İş azaldığı zaman özlem. Günde 3-4 sefer konuşuyorsunuz. Yakaladığımız balığı anlatıyorum, bazen 'İş olmadı.' diyoruz. Gemide zorlandığım şey yok artık. Her şeyi biliyorum. Yeni gelenler daha çok zorlanıyor. Deniz tutar, gece kalkmak zor olur. Bazen denize çıkmadan valizi bırakıp kaçıyor, 'Buralar bana göre değil.' deyip..."

#15
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Gemide kurşunların istiflemesinden sorumlu 42 yaşındaki tayfa Birol Çallı da belli bir çalışma saatlerinin bulunmadığını, av olduğu sürece gece ve gündüz iş başında olduklarını ifade etti.

#16
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

Balık olmadığı zaman gemide halat örme, mantar ve kurşun işlerini yaptıklarını anlatan Çallı, "Uyku düzenimiz sabit değil. Günlük ortalama 2-3 saat uyuyoruz. Sabaha kadar ağ atıyoruz balık olduğu zaman. Mecbur rızık peşindeyiz. Boş vakitlerde ailemle görüşmeye çalışıyorum telefonla, internetle. Biz alıştık zor gelmiyor hiçbir şey. İlk defa yapacaklar çok zorlanıyor. Onları tehlikeli yerlerden uzak tutuyoruz." dedi.

#17
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#18
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#19
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#20
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#21
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#22
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#23
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#24
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#25
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#26
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#27
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#28
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#29
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#30
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#31
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#32
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

#33
Foto - Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

İşte av sezonundan görüntüler...

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