Av sezonu başladı! Balığa doyacağız

"2 çocuğum var. Aileden ayrı düşüyorsunuz. Sonuçta gurbetçiyiz. Bazen çalışmaktan, iş yoğun olduğunda yorgun düştüğün zaman onları düşünme şansın olmuyor. İş azaldığı zaman özlem. Günde 3-4 sefer konuşuyorsunuz. Yakaladığımız balığı anlatıyorum, bazen 'İş olmadı.' diyoruz. Gemide zorlandığım şey yok artık. Her şeyi biliyorum. Yeni gelenler daha çok zorlanıyor. Deniz tutar, gece kalkmak zor olur. Bazen denize çıkmadan valizi bırakıp kaçıyor, 'Buralar bana göre değil.' deyip..."