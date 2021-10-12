AUZEF sınav merkezleri nerede var? AUZEF sınav merkezi yerler listesi

Açık ve uzaktan eğitim programlarındaki tüm sınavlar Türkiye’nin hangi il ve ilçelerinde olduğu AUZEF öğrencileri tarafından merak ediliyor. AUZEF güz ara sınavı ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav tarihine ilişkin yapılan açıklamada AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. AUZEF sınavına girmeye hazılanan öğrenciler AUZEF sınav yerlerini sorgulamaya başladı. Peki AUZEF sınav merkezleri nerede var? AUZEF sınavına nerede girilecek? AUZEF sınav merkezleri hangi il ve ilçelerde var? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav merkezi yerleri listesi.