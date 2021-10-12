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AUZEF sınav merkezleri nerede var? AUZEF sınav merkezi yerler listesi

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AUZEF sınav merkezleri nerede var? AUZEF sınav merkezi yerler listesi

2021-10-12 11:53:33
AUZEF sınav merkezleri nerede var? AUZEF sınav merkezi yerler listesi

Açık ve uzaktan eğitim programlarındaki tüm sınavlar Türkiye’nin hangi il ve ilçelerinde olduğu AUZEF öğrencileri tarafından merak ediliyor. AUZEF güz ara sınavı ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav tarihine ilişkin yapılan açıklamada AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. AUZEF sınavına girmeye hazılanan öğrenciler AUZEF sınav yerlerini sorgulamaya başladı. Peki AUZEF sınav merkezleri nerede var? AUZEF sınavına nerede girilecek? AUZEF sınav merkezleri hangi il ve ilçelerde var? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav merkezi yerleri listesi.

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Foto - İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamayla sınav tarihleri netleşti. AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi. AUZEF sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Peki AUZEF sınav merkezi yerler nerede var? AUZEF sınav yerleri nerede var? İşte AUZEF sınav merkezi yerler listesi:

İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamayla sınav tarihleri netleşti. AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi. AUZEF sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Peki AUZEF sınav merkezi yerler nerede var? AUZEF sınav yerleri nerede var? İşte AUZEF sınav merkezi yerler listesi:

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Foto - AUZEF sınav merkezi yeri seçimi nasıl yapılır? Sınav Merkezi Tercihleri şu şekilde yapılır? AUZEF Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.

AUZEF sınav merkezi yeri seçimi nasıl yapılır? Sınav Merkezi Tercihleri şu şekilde yapılır? AUZEF Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.

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