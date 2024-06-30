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Teknoloji-Bilişim
6
Audi’den yapay zeka hamlesi! 2021 sonrası otomobilleri de kapsıyor

2024-06-30 02:42:34
Audi’den yapay zeka hamlesi! 2021 sonrası otomobilleri de kapsıyor

Audi tarafından yapılan resmi açıklamada 2021 sonrası otomobilleri de kapsayacak biçimde ChatGPT'nin geleceğini duyurdu.

#1
Foto - Audi’den yapay zeka hamlesi! 2021 sonrası otomobilleri de kapsıyor

Audi, araçlarının sesli kontrol yeteneklerini geliştirmek için OpenAI'ın yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT'yi bilgi-eğlence sistemine entegre ediyor.

#2
Foto - Audi’den yapay zeka hamlesi! 2021 sonrası otomobilleri de kapsıyor

Bu yılın Temmuz ayından itibaren, 2021'den bu yana üretilen ve üçüncü nesil bilgi-eğlence sistemi (MIB 3) ile donatılmış yaklaşık iki milyon Audi araç sahibi, doğal dil kullanarak araçlarıyla etkileşime girebilecek ve sürüş sırasında yapay zekadan bilgiler talep edebilecek.

#3
Foto - Audi’den yapay zeka hamlesi! 2021 sonrası otomobilleri de kapsıyor

Audi Q6 e-tron1 gibi yeni araçlar ve E3 1.2 elektronik mimarisine sahip gelecek modeller, Audi asistanının bir uzantısı olarak Cerence Chat Pro aracılığıyla ChatGPT'ye sahip olacaklar. ChatGPT'nin, örneğin Audi A3 gibi 2021 model yılından itibaren MIB 3'e sahip modellerin çevrimiçi ses girişine entegre edilmesiyle bu araçlardaki sesli kontrol deneyimi de ciddi oranda artacak.

#4
Foto - Audi’den yapay zeka hamlesi! 2021 sonrası otomobilleri de kapsıyor

Uygun bir Audi araca sahip sürücüler, bilgi-eğlence, navigasyon ve klima sistemlerini çalıştırmak veya bundan böyle genel bilgi soruları sormak için gelişmiş ses kontrollerini kullanabilecek. Firmaya göre doğal dil kullanarak bilgi isteme yeteneği, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadığı için sürüşü daha güvenli hale getirecek. Araçlardaki ChatGPT ise Microsoft Azure OpenAI Service aracılığıyla kullanıma sunulacak. Audi, yeni Audi Q6 e-tron1 modelinde prömiyeri yapılan yeni E3 1.2 elektronik mimarisine sahip modellerde mevcut kendi kendine öğrenen sesli asistanı Audi asistanı geliştirdi. Yolcular asistanı her zamanki gibi "Hey Audi" diyerek veya direksiyon simidindeki bas-konuş düğmesini kullanarak kullanabilecek.

#5
Foto - Audi’den yapay zeka hamlesi! 2021 sonrası otomobilleri de kapsıyor

Audi, esasında ChatGPT’yi doğrudan değil de kendi asistanı aracılığıyla araçlara entegre ediyor. Bu, Apple’ın Siri ve ChatGPT entegrasyonuna benziyor. Audi asistanı bir soruya yanıt bulamazsa ilgili soruyu ChatGPT’ye iletiyor ve oradaki yanıt sürücüye veriliyor. Tabi bunlar kısa süre içinde gerçekleşiyor. Güvenlik ve gizlilik endişeleri taşıyan sürücüler için ise Audi, ChatGPT’nin hiçbir zaman araç verilerine erişemeyeceğini söylüyor.

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