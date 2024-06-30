Audi’den yapay zeka hamlesi! 2021 sonrası otomobilleri de kapsıyor

Uygun bir Audi araca sahip sürücüler, bilgi-eğlence, navigasyon ve klima sistemlerini çalıştırmak veya bundan böyle genel bilgi soruları sormak için gelişmiş ses kontrollerini kullanabilecek. Firmaya göre doğal dil kullanarak bilgi isteme yeteneği, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadığı için sürüşü daha güvenli hale getirecek. Araçlardaki ChatGPT ise Microsoft Azure OpenAI Service aracılığıyla kullanıma sunulacak. Audi, yeni Audi Q6 e-tron1 modelinde prömiyeri yapılan yeni E3 1.2 elektronik mimarisine sahip modellerde mevcut kendi kendine öğrenen sesli asistanı Audi asistanı geliştirdi. Yolcular asistanı her zamanki gibi "Hey Audi" diyerek veya direksiyon simidindeki bas-konuş düğmesini kullanarak kullanabilecek.