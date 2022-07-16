Kim Milyoner Olmak İster'de izleyiciler nefesini tuttu! 200 bin TL'lik soruda yaptığı hamleyle büyük alkış aldı

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta izleyicilerini yine ekran başına kilitledi. Programa yarışmacı olarak katılan Ishak Utku Düzgün, 100 bin lira değerindeki soruya yanıt vererek 200 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Yarışmacı büyük ödüle 3 adım kala karşısına çıkan 'Marşal Adaları, hangisine sahip olmayan Birleşmiş Milletler'e üye olan bir ülkedir?' sorusunda yaptığı hamleyle stüdyodakilerden alkış aldı. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster'de nefeslerin tutulduğu o anlar...