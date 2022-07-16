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Medya
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Kim Milyoner Olmak İster'de izleyiciler nefesini tuttu! 200 bin TL'lik soruda yaptığı hamleyle büyük alkış aldı

2022-07-16 08:02:37
Kim Milyoner Olmak İster'de izleyiciler nefesini tuttu! 200 bin TL'lik soruda yaptığı hamleyle büyük alkış aldı

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta izleyicilerini yine ekran başına kilitledi. Programa yarışmacı olarak katılan Ishak Utku Düzgün, 100 bin lira değerindeki soruya yanıt vererek 200 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Yarışmacı büyük ödüle 3 adım kala karşısına çıkan 'Marşal Adaları, hangisine sahip olmayan Birleşmiş Milletler'e üye olan bir ülkedir?' sorusunda yaptığı hamleyle stüdyodakilerden alkış aldı. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster'de nefeslerin tutulduğu o anlar...

#1
Foto - Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in bu hafta ekranlara gelen bölümünde izleyiciler büyük heyecan yaşadı. Yarışmaya katılan 32 yaşındaki Ishak Utku Düzgün, başarılı performansıyla göz doldurdu. Yarışmacı 2 barajı aşarak 200 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Yarışmacı, karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki soruya risk alarak yanıt vermek istedi ama sonrasında yaptığı hamleyle alkış topladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in bu hafta ekranlara gelen bölümünde izleyiciler büyük heyecan yaşadı. Yarışmaya katılan 32 yaşındaki Ishak Utku Düzgün, başarılı performansıyla göz doldurdu. Yarışmacı 2 barajı aşarak 200 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Yarışmacı, karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki soruya risk alarak yanıt vermek istedi ama sonrasında yaptığı hamleyle alkış topladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar!

#2
Foto - <p>Yarışmacı, sergilediği başarılı performansla 30 Bin TL'lik baraja kadar ulaştı. Darülaceze'de önceden staj yapan Utku Bey, 100 bin TL'lik soru da çalıştığı kurumu görünce şaşırdı. </p><p>Yarışmacının karşısına, ">

Yarışmacı, sergilediği başarılı performansla 30 Bin TL'lik baraja kadar ulaştı. Darülaceze'de önceden staj yapan Utku Bey, 100 bin TL'lik soru da çalıştığı kurumu görünce şaşırdı.

Yarışmacının karşısına, "Kimsesiz çocukları, engelli erkek ve kadınları hem dilenmekten kurtarmak hem de onların eğitim ve bakımlarını sağlamak üzere kurulan Darülaceze'nin kurucusu kimdir?" sorusu çıktı.

#3
Foto - <p>Utku Bey'in karşısına </p><p>'A- II. Mahmud', </p><p>'B- Abdülmecid', </p><p>'C- Abdülaziz', </p><p>'D- II. Abdülhamid' şıkları çıktı. </p><p>Yarışmacı, 'D- II. Abdülhamid' şıkkını seçerek soruya doğru cevap verdi. Doğru cevap veren Utku Bey, 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.</p>

Utku Bey'in karşısına

'A- II. Mahmud',

'B- Abdülmecid',

'C- Abdülaziz',

'D- II. Abdülhamid' şıkları çıktı.

Yarışmacı, 'D- II. Abdülhamid' şıkkını seçerek soruya doğru cevap verdi. Doğru cevap veren Utku Bey, 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

#4
Foto - <p>'Marşal Adaları, hangisine sahip olmayan Birleşmiş Milletler'e üye olan bir ülkedir?' sorusu çıktı. Yarışmacının karşısına </p><p>'A- Milli futbol takımı', </p><p>'B- Milli Marş', </p><p>'C- Bayrak', </p><p>'D- Başkent' şıkları çıktı. </p><p>Yarışmacı, soruya cevap verip risk almak istedi ve hamle yapmak istese de son anda vazgeçti.</p>

'Marşal Adaları, hangisine sahip olmayan Birleşmiş Milletler'e üye olan bir ülkedir?' sorusu çıktı. Yarışmacının karşısına

'A- Milli futbol takımı',

'B- Milli Marş',

'C- Bayrak',

'D- Başkent' şıkları çıktı.

Yarışmacı, soruya cevap verip risk almak istedi ve hamle yapmak istese de son anda vazgeçti.

#5
Foto - Yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı. Doğru cevap ise 'A- Milli futbol takımı' olarak açıklandı. Yarışmacı, yarışmadan 100 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı. Doğru cevap ise 'A- Milli futbol takımı' olarak açıklandı. Yarışmacı, yarışmadan 100 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

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