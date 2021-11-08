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Hayat-Aktüel
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ATM'ye giden adam hayatının şokunu yaşadı

2021-11-08 22:01:21
ATM'ye giden adam hayatının şokunu yaşadı

Kırıkkale'de para çekmek için ATM'ye giden Emre Akçeşme isimli vatandaş, hesabına yanlışlıkla 600 bin TL yatırıldığını gördü. "Dünya benim için 10 saniyeliğine durdu" diyen Akçeşme, banka yetkilileriyle iletişime geçerek parayı sahibine teslim etti.

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Foto - Kırıkkale'de yaşayan Emre Akçeşme isimli vatandaş, para çekmek için ATM'ye gitti. Ancak ATM'de gördüğü manzara karşısında bir süreliğine kendisine gelemedi. Çünkü Akçeşme'nin hesabında 600 bin TL vardı. Bu paranın kendisine ait olmadığını bilen Akçeşme, hemen banka yetkililerine haber vererek, yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

Kırıkkale'de yaşayan Emre Akçeşme isimli vatandaş, para çekmek için ATM'ye gitti. Ancak ATM'de gördüğü manzara karşısında bir süreliğine kendisine gelemedi. Çünkü Akçeşme'nin hesabında 600 bin TL vardı. Bu paranın kendisine ait olmadığını bilen Akçeşme, hemen banka yetkililerine haber vererek, yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

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Foto - İşlemlerin ardından hata düzeltildi ve Emre Akçeşme'nin hesabındaki para sahibine iade edildi. Başından geçen ilginç olayı anlatan Emre Akçeşme, borçlarının olmasına rağmen hesabına yatan 600 bin lirayı sahibine iade ettiğini dile getirdi.

İşlemlerin ardından hata düzeltildi ve Emre Akçeşme'nin hesabındaki para sahibine iade edildi. Başından geçen ilginç olayı anlatan Emre Akçeşme, borçlarının olmasına rağmen hesabına yatan 600 bin lirayı sahibine iade ettiğini dile getirdi.

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"ORADA NEFSİNLE BİR 10 SANİYE SAVAŞIYORSUN" Borcundan dolayı aracını sattığını ve bir miktar para çekmek için bankamatiğe gittiğini ifade eden Akçeşme, "Biz her gün işe giderken ailemizle helalleşip gittiğimiz için bize sorun olmadı bu olay. Borcum vardı aracımı sattım. Parayı bankaya yatırdım. Borçlarımı dağıtmak için bankamatiğe geldiğimde çok afaki bir parayla karşılaştım, 600 bin lira kadar. Hesaba girdim çıktım tekrardan hesaba baktım para 600 bin lira. Orada nefsinle bir 10 saniye savaşıyorsun. Eğer nefsine yenik düşersen para senindir. Bize büyüklerimiz yalanı, dolanı, haramı öğretmediği için biz nefsimize yenik düşmedik. Çok şükür bize ait olmayan parayı bankayı arayıp, geri teslim ettik. Yaptığımız işten gururluyuz. Herkesin yapması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum" dedi.

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"ÇOK ŞÜKÜR NEFSİMİZE YENİK DÜŞMEDİK" Nefsine yenik düşmediğini belirten Akçeşme, "Bankamatiği gördüm orada bir 10 saniye dünya durdu. Şoke oldum. Şoke olunca böyle hesaba yeninden girip çıkıyorsun, bakıyorsun para duruyor mu diye. Para senin değil, bizde herkesin yapması gereken olayı yaptık. Dünya duruyor 10 saniye. Eğer nefsime yenik düşersen para senin. Çok şükür biz nefsimize yenik düşmedik. Parayı da geri iade ettik" diye konuştu.

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