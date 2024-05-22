ATM'den para çekecekler dikkat! Bayramda mağdur olmayın!

Özel bankalar günlük 10 bin TL'lik nakit çekim limiti yetersiz kalınca müşterilerin şikayetleri doğrultusunda bankalar limit değişikliği kararı aldı. Yüksek enflasyon ve yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu olarak, 200 TL'nin reel değeri her geçen gün biraz daha azaltıyor. 200 TL, şu anda yaklaşık 6 dolar ediyor ancak bu miktarla satın alınabilecek ürün ve hizmetlerin listesi günden güne eriyor. Başlangıçta, nakit çekim sınırlarını artıran bankalar, vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştı. Ancak bu değişiklik, enflasyonun etkisiyle hızla anlamını yitirdi. Birçok vatandaş, acil harcamalarını karşılamak için günlük limitin üzerinde para çekmek zorunda kalırken, bankaların bu işlemler için aldığı yüksek komisyonlar da sorunun bir parçası haline geldi.