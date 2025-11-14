Alican Öztekin Giriş Tarihi: ATM limitlerinde büyük değişiklik!
1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM'den yapılacak para yatırma ve çekme işlemlerinde 'şube içi' ve 'şube dışı' ATM ayrımına başlayacak. Banka şubesiyle bitişik halde hizmet veren ATM'lerde para çekme limitleri, mevcut sınırın 5 katına kadar yükseltilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz hafta yılın dördüncü ve son enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklama ile yeni banknot basımına kapıyı tamamen kapattı.