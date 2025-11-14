ATM limitlerinde büyük değişiklik!

ŞUBE İÇİ ATM'LERDE LİMİTLER KATLANACAK Metro, AVM ya da cadde üzerlerinde yer alan ve bu nedenle banknot değişimi için özel ekiplerin görevlendirildiği ATM'ler, bankalar için önemli bir operasyon maliyetine neden olmakta. Buna karşın şubelerle bitişik şekilde hizmet veren ATM'lerde ise dolum ve boşaltma işlemleri şube görevlileri tarafından saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilmekte. Bu durum, bankaların 2026 yılı itibarıyla ATM kullanımında 'şube içi' ve 'şube dışı' ayrımına gitmesine neden olacak. Bankaların içerisinde yer alan ATM'lerde para çekme limitlerinin özel bankalarda yeni yıl itibarıyla 50 bin TL'yi aşması beklenirken, dış alanda yer alan ATM'lerde ise mevcut limitlerde yalnızca kısıtlı bir artışa gidilecek. Söz konusu uygulamayı geçtiğimiz aylarda QNB yürürlüğe almış ve şube içi / Şube dış cephe ATM'leri üzerinden komisyonsuz para çekme limitini günlük 50.000 TL olarak belirlemişti. Olumlu geri dönüşlerin ardından söz konusu uygulama, yeni yıl itibarıyla diğer özel bankalar için de geçerli olacak.