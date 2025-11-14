ATM limitlerinde büyük değişiklik!

  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Alican Öztekin
1 Ocak 2026 itibarıyla özel bankalar, ATM'den yapılacak para yatırma ve çekme işlemlerinde 'şube içi' ve 'şube dışı' ATM ayrımına başlayacak. Banka şubesiyle bitişik halde hizmet veren ATM'lerde para çekme limitleri, mevcut sınırın 5 katına kadar yükseltilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz hafta yılın dördüncü ve son enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklama ile yeni banknot basımına kapıyı tamamen kapattı.

#1
Piyasaların ısrarlı talebine ve tedavülde olan en yüksek banknotun değerinin 5 doların altına inmesine rağmen bankaların 500 ve 1000 TL'lik banknot talebine onay vermeyen TCMB, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni bir dönemin başlamasına neden olacak.

#2
ATM'LERDE SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞİYOR Son yıllarda etkili olan yüksek enflasyon nedeniyle müşterilerim nakit para talebinde önemli artışlar yaşanırken, bu durum bankaların ATM'lerde meydana gelen nakit çekim hacmine yetişmesini giderek zorlaştırmaya başladı.

#3
İlk aşamada 20, 50 ve 100 TL gibi küçük banknotları fiilen kullanımdan çıkaran ve bu paralar için ayrılan bölmeleri de 200 TL'lik banknotların kullanımına açan bankalar, mevcut şartlar altında para çekme talebini baskılayabilmek için komisyonsuz çekim limitini sınırlandırmaya devam ediyor. Çok sayıda banka, gün içinde yapılabilecek komisyonsuz para çekme işlemini 10 bin ila 15 bin TL arasındaki tutarlar ile sınırlandırırken, yeni banknot basımı ihtimalinin ortadan kalkmasıyla birlikte ATM kullanımında önemli bir değişikliğe gidilecek.

#4
ŞUBE İÇİ ATM'LERDE LİMİTLER KATLANACAK Metro, AVM ya da cadde üzerlerinde yer alan ve bu nedenle banknot değişimi için özel ekiplerin görevlendirildiği ATM'ler, bankalar için önemli bir operasyon maliyetine neden olmakta. Buna karşın şubelerle bitişik şekilde hizmet veren ATM'lerde ise dolum ve boşaltma işlemleri şube görevlileri tarafından saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilmekte. Bu durum, bankaların 2026 yılı itibarıyla ATM kullanımında 'şube içi' ve 'şube dışı' ayrımına gitmesine neden olacak. Bankaların içerisinde yer alan ATM'lerde para çekme limitlerinin özel bankalarda yeni yıl itibarıyla 50 bin TL'yi aşması beklenirken, dış alanda yer alan ATM'lerde ise mevcut limitlerde yalnızca kısıtlı bir artışa gidilecek. Söz konusu uygulamayı geçtiğimiz aylarda QNB yürürlüğe almış ve şube içi / Şube dış cephe ATM'leri üzerinden komisyonsuz para çekme limitini günlük 50.000 TL olarak belirlemişti. Olumlu geri dönüşlerin ardından söz konusu uygulama, yeni yıl itibarıyla diğer özel bankalar için de geçerli olacak.

