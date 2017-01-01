Atlı hafızlardan dörtnala 500 senedir binbir hatim

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından başlatıldığına inanılan 'Binbir Hatim' geleneği, 500 seneye yakın zamandır devam ediyor. Hatimler ilk olarak 'atlı hafızlar' tarafından okunduğu için gelenek bu sene da aynı şekilde devam ettiriliyor.
Başlangıcı 1500'lü yıllara dayanan Binbir Hatim geleneği, Erzurum'un sembollerinden biri.
Bu yılki etkinlik de Dutçu Köyü'nde yer alan Pir Ali Baba Türbesi önünde hafızların Kur'an okumasıyla başladı.
Abideleri ve kitabeleri ile Erzurum tarihi kitabının 345. sahifesinde bahsedildiğine göre Pir Ali Babanın hicri; 945 miladi 1533 yıllarında yaşadığı anlaşılmaktadır.
Pir Ali Babanın yaşadığı dönem Yavuz Sultan Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı padişahı olduğu yıllardır. Bu dönem Osmanlı Devletinin yükselme ve gelişme yıllardır. Bu yıllar aynı zamanda ilim, sanat ve edebiyat alanında büyük gelişmeler olduğu ve günümüze kadar gelen kalıcı eserlerin meydana geldiği yıllardır.
Pir Ali Baba da âlim, fazıl, zahit bir mübarek zat olup o devrin büyük zenginlerindendir. Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını hızlandıran Anadolu Alperenlerinden biri.
Pir Ali Baba, işaret olarak gördüğü bir rüyanın ardından Erzurum’un kazalardan belâlardan, doğal afetlerden korunması için Binbir Hatim geleneğini başlatmış.
Maliki bulunduğu 8 köyden 4'nün gelirini tamamen (meşayih ve ulemadan olan evlatları nezaretinde) Erzurum'da yılda bir defa okunmasını ihdas etti.
'Binbir Hatim' okunmasına vakf etmiş ve bu hatimler o günden sonra Erzurum'da sürekli okutularak, Birinci Cihan Harbi yıllarına kadar devam etmiştir.
O yıllarda meydana gelen bazı aksamalarla okutulamayan binbir hatimler, bir süre sonra Erzurum Müftüsü Hacı Muhammed Sadık Solakzâde ve o zamanın Erzurum milletvekillerinden Mühirzâde Asım Efendi ile Zihni Bey'ler tarafından yeniden okutulmaya başlandı.
Pir Ali Baba'nın mezarı merkeze bağlı Tepe köy ile (Düzcü) Tuzcu köyleri arasında Erzurum ovasına nazır kendi adını taşıyan Pir Ali Baba tepesi üzerinde de bulunmaktadır.
Gönüllü hafızlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen bu sene etkinlikte ülke bütünlüğü ve İslam coğrafyasının refaha ermesi için dualar edildi.
Kadim geleneğe göre atlı hafızlar, bir ay boyunca ellerinde Kur'an ile at sırtında şehrin dört bir yanını dolaşarak hatim yapıyor.
Öte yandan halk her sabah namazı ve yatsı namazı vakti camilerde toplanıp Kur'an okuyor. Bir ay sonunda toplanan hatimler için Ulucami'de toplu dua yapılacak.
Ülkenin birlik ve beraberliği duasıyla başlayan binbir hatim duaları için hafızlar ve her yaştan Erzurumlu camileri dolduruyor.
Her yıl Aralık ayının ortasında başlayıp Ocak ayının ortasında biten etkinlikler soğuk havaya rağmen aralıksız devam ediyor.
Eksi 30’lara aldırış etmeyen vatandaş sayesinde camiler cıvıl cıvıl.