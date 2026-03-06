“Ateşle ve unut” sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı

Mistral, 1990’dan beri hizmette olan ve sürekli modernize edilen Fransız taşınabilir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, düşük irtifada uçak, helikopter, dron ve seyir füzelerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmış durumda. MANPADS, hedefleri 8 kilometre menzile ve 6 kilometre irtifaya kadar vurabiliyor ve kızılötesi arayıcı başlık ile rehberlik sağlanıyor.