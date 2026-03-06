“Ateşle ve unut” sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı
Belçika, özellikle artan insansız hava aracı (dron) tehditlerine karşı hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 226,7 milyon avroluk Mistral füze tedariki için düğmeye bastı. Fransız MBDA firması tarafından üretilen ve yüzde 96 başarı oranına sahip olan sistemler, 8 kilometre menzile kadar her türlü hava unsurunu etkisiz hale getirebilecek. Altı yıl içinde tamamlanacak teslimatlarla Belçika, Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü ortak savunma programı kapsamındaki kapasitesini tahkim edecek.