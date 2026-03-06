  • İSTANBUL
"Ateşle ve unut" sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Ateşle ve unut” sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı

Belçika, özellikle artan insansız hava aracı (dron) tehditlerine karşı hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 226,7 milyon avroluk Mistral füze tedariki için düğmeye bastı. Fransız MBDA firması tarafından üretilen ve yüzde 96 başarı oranına sahip olan sistemler, 8 kilometre menzile kadar her türlü hava unsurunu etkisiz hale getirebilecek. Altı yıl içinde tamamlanacak teslimatlarla Belçika, Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü ortak savunma programı kapsamındaki kapasitesini tahkim edecek.

Foto - "Ateşle ve unut" sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı

Anlaşma, Fransa Savunma Bakanlığı Silahlanma Genel Müdürlüğü ile imzalandı. MBDA, füzeleri altı yıl içinde teslim etmesi planlanıyor. Haziran 2023’te Belçika, kısa menzilli hava savunma yeteneklerini yeniden kazandırmak amacıyla Mistral füzeleri ve MANPADS’leri toplu olarak tedarik etmek için Fransa, Estonya, Güney Kıbrıs ve Macaristan ile ortak bir programa katılmıştı.

Foto - "Ateşle ve unut" sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı

Mistral, 1990’dan beri hizmette olan ve sürekli modernize edilen Fransız taşınabilir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, düşük irtifada uçak, helikopter, dron ve seyir füzelerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmış durumda. MANPADS, hedefleri 8 kilometre menzile ve 6 kilometre irtifaya kadar vurabiliyor ve kızılötesi arayıcı başlık ile rehberlik sağlanıyor.

Foto - "Ateşle ve unut" sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı

Mistral hava savunma sistemleri, Fransa ve Ukrayna dahil birçok ülkede hizmet veriyor. Buna ek olarak, geçen Aralık ayında Belçika özel kuvvetleri ilk Polonya üretimi Piorun taşınabilir hava savunma sistemlerini teslim aldı.

Foto - "Ateşle ve unut" sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı

MBDA’ya göre Mistral-3, farklı platformlarda muharebe sahasında kendini kanıtlamış çok yönlü bir füze olarak öne çıkıyor. Şirket, sistem için “Yüzde 96’nın üzerinde bir başarı oranına sahiptir.” ifadesini kullanıyor. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki Mistral-3, görüntüleyici arayıcı başlık ve gelişmiş görüntü işleme yetenekleriyle donatılmış durumda.

Foto - "Ateşle ve unut" sistemi için kesenin ağzı açıldı! 226 milyon avroluk dev hava savunma hamlesi dünyayı zangır zangır salladı

Füze, “ateşle ve unut” prensibine göre yönetiliyor. Mach 2,7 hızına ulaşabilen sistem, üç kilogramlık harp başlığı sayesinde savaş uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi hedefleri 8 kilometreye kadar etkisiz hale getirebiliyor.

