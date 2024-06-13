Asrın felaketinde çalışan tek sistemdi! 81 ilin tamamına kuruluyor

Haberleşme sistemleri dendiğinde akla ilk olarak savunma sanayii ve güvenlik güçleri gelse de aslında bu tür kabiliyetler başta doğal afet olmak üzere çok farklı durumlarda hayat kurtarıcı roller üstlenebiliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve JEMUS olarak bilinen Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi bunlardan biri. Sistem temel olarak eldeki bir bilginin en küçük Jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı, doğru ve emniyetli şekilde ulaştırılmasını sağlıyor. JEMUS sayesinde güvenlik güçleri kaliteli ses haberleşmesi, elektronik posta alışverişi, dosya paylaşımı, intranet erişimi, emniyetli ve süratli veri aktarımı, suç ve suçlu sorgulama ve sistemlerin merkezden yönetimi gibi imkanlar elde ediyor.