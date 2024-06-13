Asrın felaketinde çalışan tek sistemdi! 81 ilin tamamına kuruluyor

JEMUS her ne kadar güvenlik kurumlarının güvenli iletişimi için hayata geçirilen bir sistem gibi görünse de aslında Türkiye onu 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle tanıdı. Ülkemizi sarsan depremlerde tek bir an bile sıkıntı yaşamadan çalışan yegane sistem ASELSAN mühendislerince geliştirilen JEMUS oldu. GSM şebekelerinin çalışmadığı, iletişimin çok geniş alanlarda tamamen koptuğu o süreçte JEMUS hem sahadaki koordinasyonun inşa edilmesinde hem de çok sayıda depremzedenin hayatta kalmasında kritik roller üstlendi. Deprem bölgesindeki tüm ambulans birimleri, Jandarma asayiş/kurtarma birimleri ve AFAD birimlerinin koordinasyonunu ve yönlendirilmesi JEMUS üzerinden sağlandı. JEMUS, ses haberleşmesinin yanı sıra araç ve personelin konum bilgilerini de harita üzerinde gösteriyor. Bu sayede arama kurtarma birlikleri ve ambulanslar ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk edilebiliyor.