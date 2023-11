Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!

E-RIFTER, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol, ikonik PEUGEOT i-Cockpit® esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. E-RIFTER’ın koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, parlak ve sıcak tonlarla tasarlanmış, yeni açık gri kumaş süslüyor. İkonik Zenith tavan ve çok sayıda saklama alanıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor. PEUGEOT E-RIFTER hiç olmadığı kadar çok yönlü ve kullanışlı tasarlandı. Yeni teknolojiler ve uyarlanabilir iç mekan, her türlü ihtiyaca ve beklentiye cevap veriyor. Yeni E-RIFTER, navigasyon sisteminden gelen bilgiler, enerji akışı ve şarjla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge ekranıyla donatılıyor. Ses sistemini ve bağlantılı navigasyonu yönetmek üzere yeni, büyük, merkezi 10 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekran devreye giriyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Üst Seviye Güvenlik İçin Üstün Teknolojiler: * Kapsamlı sürüş destek sistemleri yelpazesi, Yorgunluk Tespit Sistemi, Trafik İşaretlerini Tanıma Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Acil Durdurma Güvenlik Freni, hız sınırlayıcı ve Adaptif hız sabitleme sistemi dahil E-RIFTER, 17 sürüş destek sistemiyle donatılıyor. * Park yardımı, ön ve arka olmak üzere 12 adet sensöre ek olarak yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerasıyla donatılan VisioPark 180° sistemiyle iyileştirildi. Her Zamanki Üstün Kullanım Kolaylığı Ve Pratiklik Özellikleri: * Yeni E-RIFTER, Standart-4,40 metre ve Uzun-4,70 metre olmak üzere 5 veya 7 koltuklu 2 versiyonda üretiliyor. Uzun versiyon, daha uzun aks mesafesi sayesinde daha fazla alana sahip. * Bağımsız, katlanabilir koltuklar sayesinde 2. sırada bulunan 3 adet bağımsız koltuğun her biri kolaylıkla zemine katlanabiliyor. Uzun versiyonda 3. sırada 2 adet bağımsız koltuk yer alıyor. * Yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan E-RIFTER, iki sürgülü yan kapıya ve segmentinde benzersiz bir özellik olarak açılır pencereye yer verilen büyük bir arka bagaj kapağına sahip. * Yüksek taşıma hacmi ile öne çıkan E-RIFTER’ın bataryası, araç zeminin altında yer alıyor. Böylece batarya, aracın iç hacmine etki etmiyor. Bagaj, 5 koltuklu “Standart” versiyonda bagaj kapağında yer alan cam hizasına kadar 775 litreden, “Long” E-RIFTER’da koltuklar katlandığında, tavan hizasına kadar 4.000 litreye kadar geniş bir bagaj ve yükleme hacmini kullanıma sunuyor. Ayrıca versiyona bağlı olarak, 186 litreye kadar bol miktarda saklama alanı da söz konusu. Zemine doğru katlanan ön yolcu koltuğu sayesinde uzun nesneleri taşınmak daha da kolaylaşıyor.