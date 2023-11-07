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Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!

2023-11-07 15:05:39
Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!

PEUGEOT ürün gamındaki pek çok model gibi, E-RIFTER da elektrikliye geçiş ve verimliliği bir sonraki seviyeye taşıyor. E-RIFTER, farklı kullanım gereksinimlerine ve günlük hayata uyumlu, kullanıcı dostu olmaya devam ediyor. Maceracı bir karakter için daha da etkileyici bir tasarım sunan PEUGOET E-RIFTER, bağlantılı teknolojilerle sürüşün ve yolculuğun keyfini artırırken, 320 km’ye varan menzil sunan elektrikli motoruyla verimliliği yeni bir seviyeye ulaştırıyor.

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Foto - Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!

PEUGEOT, elektrikli hafif ticari araç ürün yelpazesi içindeki popüler modeli E-RIFTER’ın yeni neslini tanıttı. 2025 yılına kadar elektrikli araç pazarında lider bir marka olmayı hedefleyen PEUGEOT, E-RIFTER dâhil 9 elektrikli binek otomobil ve 3 elektrikli hafif ticari araçla Avrupalı üreticiler arasında en geniş elektrikli ürün yelpazesini sunan markalardan biri olarak öncü rol üstleniyor. Yeni E-RIFTER, bu stratejinin bir parçası olarak, 320 km’ye ulaşan elektrikli sürüş menzili ile elektrikliye geçiş açısından güçlenmeye devam ediyor. PEUGEOT’nun bu çok amaçlı, maceracı aracını bu kadar başarılı kılan; konforlu, ferah ve modüler yolcu bölmesi, üst düzey teknolojik donanım, üstün sürüş keyfi ve çekici dış tasarım gibi özellikleri, E-RIFTER’ı daha da ileriye taşıyor. Yeni PEUGEOT E-RIFTER, gelişmiş bir tasarıma sahip ve yeni marka imzalarını da gururla taşıyor. Ayrıca güçlü maceracı karakterini destekleyen güçlü, sağlam ve samimi tarzını da korumaya devam ediyor. Yeni PEUGEOT E-RIFTER, müşterilerinin ”Göz alıcılığın birçok şekli var” değerleri ile uyumlu bir şekilde tasarlandı. Bu iyimser ve aktif müşteriler, modern görünümlü, en güncel bağlantılı teknolojilere sahip bir araç arıyorlar. Bunlarla birlikte doğayı önemsey, enerji geçişine katkıda bulunan, optimum konfor için bolca alan sunan bir araç da istiyorlar. Hafta sonu aktivitelerini ve günlük ihtiyaçları karşılayan E-RIFTER Combispace’in niteliklerini önemsiyorlar. Yeni E-RIFTER, ortada yeni PEUGEOT logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip. Ayrıca yeni model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını da taşıyor. E-RIFTER’ın iddialı tarzı, yeni Sirkka Yeşil ve Kiama Mavi renkleriyle daha da ön plana çıkıyor. Geniş çamurluk kemerleri, etkileyici yan korumaları, tavan rayları ve yerden yüksek yapı, aracın “outdoor” kullanımına uygun olduğunu vurguluyor.

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Foto - Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!

E-RIFTER, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol, ikonik PEUGEOT i-Cockpit® esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. E-RIFTER’ın koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, parlak ve sıcak tonlarla tasarlanmış, yeni açık gri kumaş süslüyor. İkonik Zenith tavan ve çok sayıda saklama alanıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor. PEUGEOT E-RIFTER hiç olmadığı kadar çok yönlü ve kullanışlı tasarlandı. Yeni teknolojiler ve uyarlanabilir iç mekan, her türlü ihtiyaca ve beklentiye cevap veriyor. Yeni E-RIFTER, navigasyon sisteminden gelen bilgiler, enerji akışı ve şarjla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge ekranıyla donatılıyor. Ses sistemini ve bağlantılı navigasyonu yönetmek üzere yeni, büyük, merkezi 10 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekran devreye giriyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Üst Seviye Güvenlik İçin Üstün Teknolojiler: * Kapsamlı sürüş destek sistemleri yelpazesi, Yorgunluk Tespit Sistemi, Trafik İşaretlerini Tanıma Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Acil Durdurma Güvenlik Freni, hız sınırlayıcı ve Adaptif hız sabitleme sistemi dahil E-RIFTER, 17 sürüş destek sistemiyle donatılıyor. * Park yardımı, ön ve arka olmak üzere 12 adet sensöre ek olarak yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerasıyla donatılan VisioPark 180° sistemiyle iyileştirildi. Her Zamanki Üstün Kullanım Kolaylığı Ve Pratiklik Özellikleri: * Yeni E-RIFTER, Standart-4,40 metre ve Uzun-4,70 metre olmak üzere 5 veya 7 koltuklu 2 versiyonda üretiliyor. Uzun versiyon, daha uzun aks mesafesi sayesinde daha fazla alana sahip. * Bağımsız, katlanabilir koltuklar sayesinde 2. sırada bulunan 3 adet bağımsız koltuğun her biri kolaylıkla zemine katlanabiliyor. Uzun versiyonda 3. sırada 2 adet bağımsız koltuk yer alıyor. * Yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan E-RIFTER, iki sürgülü yan kapıya ve segmentinde benzersiz bir özellik olarak açılır pencereye yer verilen büyük bir arka bagaj kapağına sahip. * Yüksek taşıma hacmi ile öne çıkan E-RIFTER’ın bataryası, araç zeminin altında yer alıyor. Böylece batarya, aracın iç hacmine etki etmiyor. Bagaj, 5 koltuklu “Standart” versiyonda bagaj kapağında yer alan cam hizasına kadar 775 litreden, “Long” E-RIFTER’da koltuklar katlandığında, tavan hizasına kadar 4.000 litreye kadar geniş bir bagaj ve yükleme hacmini kullanıma sunuyor. Ayrıca versiyona bağlı olarak, 186 litreye kadar bol miktarda saklama alanı da söz konusu. Zemine doğru katlanan ön yolcu koltuğu sayesinde uzun nesneleri taşınmak daha da kolaylaşıyor.

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Foto - Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!

Yeni E-RIFTER, hem tamamen elektrikli motor hem de bağlantı açısından en güncel PEUGEOT teknolojileriyle destekleniyor. Aracın genel verimliliği üzerinde yapılan çalışmalar, performans seviyesini (135 km/s maksimum hız, 0-100 km/s hızlanması 11,2 saniye) korurken menzili 320 km’ye (WLTP birleşik döngüsü sertifika onayı bekliyor) ulaşacak şekilde geliştirdi. PEUGEOT E-RIFTER, 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm maksimum tork sunuyor. Aracın üç sürüş farklı sürüş modu bulunuyor. Menzili en üst düzeye çıkarmak için “Eco”, tam güç gereksinimlerinde maksimum performans için “Power” ve “Normal”. Menzili optimize etmek için yeni E-RIFTER, sürüş menzilini optimize etmek üzere rejeneratif fren sistemiyle de donatılıyor. Sürücü, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıkları kullanılarak üç farklı seviyede rejenerasyon yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Yeni E-RIFTER artık bir ısı pompasıyla da donatılıyor. Bu donanım, verimliliği ve dolayısıyla menzili optimize etmeye yardımcı olurken yolcu konforunu da artırıyor. 7,4 kW entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW üç fazlı şarj cihazıyla E-RIFTER, altyapı ne olursa olsun 50 kWsa bataryayı verimli bir şekilde şarj edebiliyor. Ayrıca 100 kW’a kadar DC şarj imkanı da bulunuyor.

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Foto - Aslan logolu markanın o aracı da elektriklendi! En geniş ürün gamıyla öncülük ediyor!

E-RIFTER’ın tahmini şarj süreleri: * 100 kW halka açık şarj noktasında: 30 dakika (%0-80 şarj). * 11 kW Wallbox’ta: 11 kW entegre şarj cihazıyla 5 saatte tam şarj. * 7,4 kW Wallbox’ta: 7 kW entegre şarj cihazıyla 7,5 saatte tam şarj. * 16A güçlendirilmiş ev tipi prizde: 15 saatte tam şarj. Büyük merkezi dokunmatik ekran: Yeni E-RIFTER, bağlantılı bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek üzere standart olarak 10 inçlik HD renkli dokunmatik ekranla donatılıyor. Daha da fazla konfor için “OK PEUGEOT” sesli komut sistemi, temel işlevleri doğal dilde kontrol etme olanağı sağlıyor. PEUGEOT i-Connect® ve PEUGEOT i-Connect® Advanced bağlantılı bilgi-eğlence sistemleri: PEUGEOT i-Connect®, kablosuz mirror screen özelliği (Apple CarPlay/Android Auto) sayesinde kapsamlı bağlantı özellikleri sunuyor. Teknolojik deneyim, yüksek performanslı TomTom bağlantılı navigasyon özelliğine sahip, opsiyonel PEUGEOT i-Connect® Advanced ile tamamlanıyor. Sistem güncellemeleri kablosuz olarak gerçekleşiyor. Bunlara ek olarak; orta konsolda kablosuz şarj sistemi bulunuyor. Ayrıca 2 adet USB-C, 1 adet USB-A ve bir adet 230 V soketi de bulunuyor. Bağlantılı hizmetler: * Free2move Charge ile PEUGEOT farklı şarj çözümlerine erişimi kolaylaştırıyor: * Evde veya işyerinde, geniş şarj seçeneği (Güçlendirilmiş priz, Wallbox, Akıllı Wallbox, vb.) sayesinde, gerekli elektrik kurulumu ve en iyi şarj çözümünü değerlendirmek üzere teşhis ve nihai kurulum önerilen ortaklar tarafından gerçekleştiriliyor. * Ayrıca Free2Move Charge, Avrupa genelinde 350.000’in üzerinde şarj noktasından oluşan bir ağa erişimle halka açık şarj çözümleri sunuyor. MyPeugeot® akıllı telefon uygulaması, yeni E-RIFTER’a yeni özellikler ve bağlantılı hizmetler ekliyor: * Sanal bakım kitapçığı. * Akıllı telefon üzerinden uzaktan araç içi navigasyon sistemine rota gönderimi. Navigasyon, sözlü talimatları yerine getirecek şekilde önceden ayarlanıyor. TomTom ile harita güncelleniyor. * Yolculukları optimize etmek için olası şarj noktalarını tahmin ederken, varış noktasında olası şarj seviyesini de öngörüyor. MyPEUGEOT, yolculukları planlayarak aracı en uygun zamanlarda ve şarj istasyonlarının uygunluk durumuna göre şarj olanağı sağlıyor. Ayrıca eRoutes uygulaması navigasyon sisteminin yansıtma işlevi üzerinden de bu hizmetten yararlanma olanağı sağlıyor. * Aracı uzaktan kilitleme ve kilitleri açma, aydınlatmayı ve kornayı etkinleştirme kolaylığı sağlıyor. * Sistem ayrıca en çok boş alana sahip otoparkları önererek park yeri bulma endişesini ortadan kaldırıyor. Bunlara ek olarak; klima sistemi için ön koşullandırmayı başlatma veya programlama ve bataryanın şarjını uzaktan kontrol etme, planlama, başlatma veya erteleme kolaylığı da sunuyor.

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