Asker eğlencesinde kavga

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup da birbirlerine pompalı tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu ayağına saçma isabet eden Musa Can U. yaralandı. Her iki grup olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.