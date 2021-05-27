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Hayat-Aktüel
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Aşısını çeltik tarlasında oldu

2021-05-27 17:34:18
Aşısını çeltik tarlasında oldu

Türkiye'nin en önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çeltik ekimi nedeniyle yeni tip koronavirüs aşısı olmaya gidemeyen çiftçi, sağlık çalışanlarının özverili çalışması sayesinde tarlalarında aşı oldu.

#1
Foto - Aşı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü Samsun'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde muhtarlar, imamlar ve kamu görevlilerinin desteğiyle oluşturulan 100'ün üzerinde aşı ikna ekibi, aşı sırası gelmiş ancak henüz aşısını yaptırmamış insanlara ulaşarak onları ikna etmeye, aşılarını tamamlamaya çalışıyor.

Aşı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü Samsun'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde muhtarlar, imamlar ve kamu görevlilerinin desteğiyle oluşturulan 100'ün üzerinde aşı ikna ekibi, aşı sırası gelmiş ancak henüz aşısını yaptırmamış insanlara ulaşarak onları ikna etmeye, aşılarını tamamlamaya çalışıyor.

#2
Foto - Öte taraftan aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen Bafra Ovası'nda çeltik ekim sezonunun başlaması nedeniyle tarlasını bırakıp aşı olmaya gidemeyen üreticiler, sağlık ekiplerinin özverili çalışması sayesinde bulundukları yerde aşılanıyor.

Öte taraftan aşılamada öncelik sırası gelmesine rağmen Bafra Ovası'nda çeltik ekim sezonunun başlaması nedeniyle tarlasını bırakıp aşı olmaya gidemeyen üreticiler, sağlık ekiplerinin özverili çalışması sayesinde bulundukları yerde aşılanıyor.

#3
Foto - Bafra ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Sahilkent Mahallesi'nde çeltik ekimi yapan Tevfik Yüksel, tarlasının başında aşı olurken randevu almayan 70 yaşındaki Fatma Biloğlu da evinin bahçesinde aşısını yaptırdı. Çeltik üreticisi Yüksel, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda tarımla uğraştığını aktardı. Çeltik ekimi öncesinde aşı olmak için müracaat ettiğini ancak olamadığını belirten Yüksel,

Bafra ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Sahilkent Mahallesi'nde çeltik ekimi yapan Tevfik Yüksel, tarlasının başında aşı olurken randevu almayan 70 yaşındaki Fatma Biloğlu da evinin bahçesinde aşısını yaptırdı. Çeltik üreticisi Yüksel, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda tarımla uğraştığını aktardı. Çeltik ekimi öncesinde aşı olmak için müracaat ettiğini ancak olamadığını belirten Yüksel, "Çeltik ekimi sonrasında, yani bir ay sonra aşı için tekrar müracaat edecektim ama sağlık çalışanları ayağımıza kadar geldi. Tarlada çalışıyoruz, aşı olmaya gitme şansımız da yok. Yani böyle bir fırsat gelmez, bunu da en iyi şekilde değerlendirdik ve çeltik tarlamızın başında aşı olduk. Buna kim öncülük ediyorsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

#4
Foto - Fatma Biloğlu ise akıllı telefon kullanmayı bilmediğini bu nedenle randevu alamadığını vurgulayarak,

Fatma Biloğlu ise akıllı telefon kullanmayı bilmediğini bu nedenle randevu alamadığını vurgulayarak, "Muhtara müracaat ettim. Sağlık ekipleri de beni evimde aşılamaya geldi. Allah razı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Bafra İlçe Sağlık Müdürü Aykaç Akın, Samsun'da bu aylarda vatandaşların çoğunun tarlasında ekim yaptığını belirtti. Samsun'un fındık başta olmak üzere çeltik, sebze ve meyve üretimi olan bir kent olduğuna işaret eden Akın,

Bafra İlçe Sağlık Müdürü Aykaç Akın, Samsun'da bu aylarda vatandaşların çoğunun tarlasında ekim yaptığını belirtti. Samsun'un fındık başta olmak üzere çeltik, sebze ve meyve üretimi olan bir kent olduğuna işaret eden Akın, "Her ilçenin farklı bir üretim kaynağı var. Çarşamba ve Terme'de fındık var, Bafra'da çeltik ekimi var. Bu nedenle aşı sırası alamayanlar, aşı sırası almak için internet ve telefon kullanmayı bilmeyenler bize sıkça aşı olmak için müracaat ediyor. Biz de bu vatandaşlarımızın yanlarına gidip onları aşılamak için çalışma başlattık. Özellikle pozitif vaka sayısının azaldığı bu dönemi fırsat bilerek aşılamayı artırmak istiyoruz. Filyasyon ekiplerimizi, aşı ikna ekipleri ve aşı ekipleri olarak projelendirdik. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza bulundukları yerde aşı yapmaya devam ediyor. Çeltik üreticisi Tevfik Yüksel'i de tarlasının başında aşıladık." dedi.

#6
Foto - Akın, tarlasında işi olduğu için aşı olmaya gelemeyen veya farklı nedenlerle randevu alamayan vatandaşları bulundukları yerde aşılama çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

Akın, tarlasında işi olduğu için aşı olmaya gelemeyen veya farklı nedenlerle randevu alamayan vatandaşları bulundukları yerde aşılama çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

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