Aşısını çeltik tarlasında oldu

Bafra İlçe Sağlık Müdürü Aykaç Akın, Samsun'da bu aylarda vatandaşların çoğunun tarlasında ekim yaptığını belirtti. Samsun'un fındık başta olmak üzere çeltik, sebze ve meyve üretimi olan bir kent olduğuna işaret eden Akın, "Her ilçenin farklı bir üretim kaynağı var. Çarşamba ve Terme'de fındık var, Bafra'da çeltik ekimi var. Bu nedenle aşı sırası alamayanlar, aşı sırası almak için internet ve telefon kullanmayı bilmeyenler bize sıkça aşı olmak için müracaat ediyor. Biz de bu vatandaşlarımızın yanlarına gidip onları aşılamak için çalışma başlattık. Özellikle pozitif vaka sayısının azaldığı bu dönemi fırsat bilerek aşılamayı artırmak istiyoruz. Filyasyon ekiplerimizi, aşı ikna ekipleri ve aşı ekipleri olarak projelendirdik. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza bulundukları yerde aşı yapmaya devam ediyor. Çeltik üreticisi Tevfik Yüksel'i de tarlasının başında aşıladık." dedi.