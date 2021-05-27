Aşısını çeltik tarlasında oldu

Bafra ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Sahilkent Mahallesi'nde çeltik ekimi yapan Tevfik Yüksel, tarlasının başında aşı olurken randevu almayan 70 yaşındaki Fatma Biloğlu da evinin bahçesinde aşısını yaptırdı. Çeltik üreticisi Yüksel, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda tarımla uğraştığını aktardı. Çeltik ekimi öncesinde aşı olmak için müracaat ettiğini ancak olamadığını belirten Yüksel, "Çeltik ekimi sonrasında, yani bir ay sonra aşı için tekrar müracaat edecektim ama sağlık çalışanları ayağımıza kadar geldi. Tarlada çalışıyoruz, aşı olmaya gitme şansımız da yok. Yani böyle bir fırsat gelmez, bunu da en iyi şekilde değerlendirdik ve çeltik tarlamızın başında aşı olduk. Buna kim öncülük ediyorsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.