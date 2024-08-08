Asırlık kubbeden esinlenip kebap hazırladı

Buraya uygun, bize has bir yemek yapalım diye düşündük. 2 yıllık araştırma, denem ve tattırmanın sonunda böyle bir lezzete ulaştık. Bunun ismini de kubbe altında ‘Kubbeli kebap' olsun istedik. Pirhan kubbeli kebap diye de tescil ettirdik. Gayet ilgi gördü. Tokat deyince Tokat kadar meşhur Tokat kebabımız var. Tokat kebabı mevsimsel bir yiyecek. Dolayısıyla Tokat kebabını her mevsim bulamıyorsunuz.