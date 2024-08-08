2024-08-08 20:01:34 Asırlık kubbeden esinlenip kebap hazırladı
Tokat'ta 6 asırlık hanın kubbesinden esinlenerek Kubbeli Kebabın tescilini aldı.
Tokat'ta 6 asırlık hanın kubbesinden esinlenerek Kubbeli Kebabın tescilini aldı.
Tokat'ta 1500'lü yıllarda Horozoğlu Zaviyesi veya bir diğer adıyla Pir Ahmed İmareti olarak inşa edilen tarihi Pirhan, günümüzde restoran olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Tarihi yapının eşsiz atmosferinde müşterilerine farklı lezzetler sunmayı hedefleyen işletme sahipleri, yenilikçi bir çalışma başlatarak dikkat çekici bir lezzet geliştirdi. İşletme, tarihi yapının kubbesinden esinlenerek hazırladıkları yeni yemekle adından söz ettiriyor.
Güveç tabağında yağsız dana eti ve mantar garnitürü kullanarak hazırlanan bu yemek, üzeri hamurla kapatılarak taş fırında 15 dakika boyunca pişiriliyor.
Elde edilen bu farklı tat, 'Kubbeli Kebap' adıyla menüye eklendi. İşletme sahipleri, bu eşsiz lezzeti korumak ve tescil etmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunarak 'Kubbeli Kebap' için patent aldı.
Tokat kebabı gibi mevsimlik olmayan bu patentli yemek, yılın 12 ayı boyunca müşterilere servis ediliyor.
Tarihi binanın kubbesinden esinlenerek bu lezzetin tescili aldıklarını söyleyen işletme sahibi Ahmet Hamdi Aydoğan; “Biliyorsunuz kubbe bizim kültürümüzde, geçmişten gelen çok önemli bir yere sahiptir. Ecdadımızın fethettiği yerlerde de kubbeler mührümüz olarak geçiyor. İşletmemiz de gördüğünüz gibi kubbeler arasında bir yer.
Buraya uygun, bize has bir yemek yapalım diye düşündük. 2 yıllık araştırma, denem ve tattırmanın sonunda böyle bir lezzete ulaştık. Bunun ismini de kubbe altında ‘Kubbeli kebap' olsun istedik. Pirhan kubbeli kebap diye de tescil ettirdik. Gayet ilgi gördü. Tokat deyince Tokat kadar meşhur Tokat kebabımız var. Tokat kebabı mevsimsel bir yiyecek. Dolayısıyla Tokat kebabını her mevsim bulamıyorsunuz.
Biz istedik ki standart bir lezzetimiz olsun. Yaz kış ne zaman gelirse misafirlerimiz bu lezzeti tatsın istedik. Yaz sezonunda taze domates, biber ve patlıcanı ile yerli kuzular çıktığı zaman lezzet olarak misafirlerimize ikram ediyoruz. Bunun yanı sıra kubbeli kebabımızı da mevsim farkı gözetmeksizin 12 ay boyunca sıcak sıcak ve taze taze müşterilerimize ikram etme imkanına kavuştuk” dedi.
Lezzeti tadan vatandaşlarda tescilli ürünün lezzetini herkesin tatması gerektiğini söyledi.
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