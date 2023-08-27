2023-08-27 16:40:43 Asırlık çınar hasara yol açtı
Antalya’da asırlık çınar ağacının kırılan dalı, park halindeki 5 aracın üzerine düştü. Olayda bir yol süpürme aracı ve 4 otomobil hasar gördü.
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Antalya’da asırlık çınar ağacının kırılan dalı, park halindeki 5 aracın üzerine düştü. Olayda bir yol süpürme aracı ve 4 otomobil hasar gördü.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Karaalioğlan Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkın içerisinde bulunan asırlık çınar ağacının bir dalı kırılarak park halindeki 5 aracın üzerine düştü.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araçlar içerisinde kimsenin olmadığı belirlendi.
Olayda biri Antalya Büyükşehir Belediyesinin çöp süpürme aracı, biri ticari taksi olmak üzere 5 araçta hasar meydana geldi. Ticari aracın akşam saatlerinde Kaleiçi bölgesinde arızalandığı ve sahibi tarafından bugün çekilmek üzere bölgeye bırakıldığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.
Otomobilinin gece yarısı arızalandığını belirten Veyis Balcı, “Ben de belediyenin güvenlik görevlisi arkadaşlardan buraya koymak için izin istedim. Bugün de çekiciyle çekecektik ama üzerine ağaç devrilmiş. Zararımız var, bakacağız. Üst tampon ezilmiş, cam patlamış, yaklaşık 15-20 bin TL’lik zararımız var” dedi.
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