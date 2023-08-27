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Asırlık çınar hasara yol açtı

2023-08-27 16:40:43
Asırlık çınar hasara yol açtı

Antalya’da asırlık çınar ağacının kırılan dalı, park halindeki 5 aracın üzerine düştü. Olayda bir yol süpürme aracı ve 4 otomobil hasar gördü.

#1
Foto - Asırlık çınar hasara yol açtı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Karaalioğlan Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkın içerisinde bulunan asırlık çınar ağacının bir dalı kırılarak park halindeki 5 aracın üzerine düştü.

#2
Foto - Asırlık çınar hasara yol açtı

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araçlar içerisinde kimsenin olmadığı belirlendi.

#3
Foto - Asırlık çınar hasara yol açtı

Olayda biri Antalya Büyükşehir Belediyesinin çöp süpürme aracı, biri ticari taksi olmak üzere 5 araçta hasar meydana geldi. Ticari aracın akşam saatlerinde Kaleiçi bölgesinde arızalandığı ve sahibi tarafından bugün çekilmek üzere bölgeye bırakıldığı öğrenildi.

#4
Foto - Asırlık çınar hasara yol açtı

Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

#5
Foto - Asırlık çınar hasara yol açtı

Otomobilinin gece yarısı arızalandığını belirten Veyis Balcı, “Ben de belediyenin güvenlik görevlisi arkadaşlardan buraya koymak için izin istedim. Bugün de çekiciyle çekecektik ama üzerine ağaç devrilmiş. Zararımız var, bakacağız. Üst tampon ezilmiş, cam patlamış, yaklaşık 15-20 bin TL’lik zararımız var” dedi.

#6
Foto - Asırlık çınar hasara yol açtı

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