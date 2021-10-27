Asgari ücretten emekli olan ne kadar maaş alacak? Asgari ücret emeklisi ne kadar zam alacak?

2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 yılına yaklaşılması nedeniyle asgari ücret maaşıyla çalışanların yanında SGK, Bağkur ile memur ve memur emeklisi ocak 2022 maaş zammını merak etmeye başladı. Milyonlarca emekli ocak ayında maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını araştırmaya başladı bile. Peki 2022 emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? 2022 asgari ücret emekli zammı ne kadar yapılacak? Asgari ücretle emekli olana ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret emeklisi ne kadar zam alacak? İşte detaylar.