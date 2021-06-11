Asgari ücretle çalışıyorlardı kendi işlerini kurdular! 2021 ciro hedefleri 2 milyon TL

Kendi işlerini kurmak üzere 4 yıl önce çalıştıkları fabrikadan ayrıldıklarını, hayvan çiftliği kurmadan önce hayvan yemi üretmeye karar verdiklerini ve kurdukları işletme ile ticarette yakaladıkları başarıyı anlatan Gökhan Demirci, "4 yıl önce asgari ücretle fabrikada çalışıyorduk. Kendi işimizi kuralım dedik hayvancılık yapalım dedik. 150 başlık bir ahır projesi hazırladık. Ahır projesini hazırlayınca tabi hayvanın kaba yeme ihtiyacı olduğundan mısırı, slajı, otu gibi arazi arayışlarına girdik. Yaklaşık 4 yıl önce 457 dekar bu arazi bize nasip oldu. Burayı tarıma elverişli hale getirdik. Makine, ekipman, traktör gibi ihtiyaçlarımız oldu. bunları tarım kredi kooperatifi ve ziraat bankası gibi kuruluşların desteklemesiyle traktörlerimizi makinalarımızı aldık borçlandık. Tabi borçlandığımızdan dolayı 150 başlık ahır projemizi ötelemek zorunda kaldık. 2020 yılı itibarıyla ekim alanımız yaklaşık 650 dekara ulaştı. 2021 yılı bu sezon itibarıyla çift ekimle beraber bin 400 dekar araziyi bu sene Allah'ın izniyle işleyeceğiz. Siparişlerimiz, satışımızın yüzde 80'i il dışına çevre illere. Zonguldak, Karabük, Kastamonu gibi illere sevkiyatlarımız oluyor. Arada Adapazarı ve Sakarya bölgesine. Şu andaki mevcut arazilerle müşterilerimizin taleplerini karşılayamıyoruz. Allah nasip ederse arazilerimizi genişletip müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmeyi hedefliyoruz. 2021 yılı içerisinde toplam çift ekiple beraber bin 400 dekar araziden kazanç hedefimiz 2 milyon TL civarında." dedi.