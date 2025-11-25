  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Galatasaray, Rusya'dan bakın ne istiyor! Yok böyle bir kule! Artık çok yakın...

Burun spreyiyle beyin kanserine umut ışığı

'Gerçek bu' deyip gündem olacak çıkışı yapacak mı Galatasaray? Yok artık Osimhen bunu yapacak mısın?

Canlı yayında sert tepki: Kaan'da vileda sapı dedikleri şey F-16'da da var

Warner Bros'tan bir Kerem Aktürkoğlu açıklaması daha geldi: Harry Potter krizinde son perde!

Kanserli hücreler biyopsi olmadan tespit edilecek

Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

'Savunma sanayiinde açıklanan rakamlar doğru değil' dedi! 'Gerçek bu' deyip gündem olacak çıkışı yaptı

HÜRJET hedefe kilitlendi! 3 koldan ilerliyor

Kredi kartı olanlar, sonra “Vay ben duymadım” demesin! Yıl sonu sıfırlanacak, mutlaka bunu yapın
Ekonomi
14
Yeniakit Publisher
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Milyonlarca insanın gözü asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Kritik toplantıya sayılı günler kala asgari ücret için ünlü ekonomist Muhammed Bayram'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Masada öne çıkan rakamı açıklayan Muhammed Bayram, asgari ücrette hedeflenen enflasyona göre mi yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi zam yapılacak tartışmasına da noktayı koydu.

1
#1
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak.

#2
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Çalışanların yakın takibindeki kritik süreçten çıkacak sonuç öncesinde uzmanlardan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sabah Youtube kanalında Ayşenur İdris'in sorularını yanıtlayan Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrete ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu.

#3
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

#4
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

#5
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon ise 32.87 oldu. Yıllık enflasyonun belli olması için geriye sadece 2 aylık verinin açıklanması bekleniyor.

#6
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti.

#7
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.

#8
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Sabah'ta yer alan habere göre, ekonomist Muhammet Bayram, enflasyon beklentilerinin yanı sıra asgari ücret için önemli bir ipucunu da açıkladı.

#9
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Muhammet Bayram şunları kaydetti: "Asgari ücret bu yıl devlet ve işveren tarafından belirlenecek. TÜRK-İŞ, komisyonda olmayacağını açıkladı. Asgari ücrette gelir vergisinin kaldırılması büyük bir devrimdir. Asgari ücret, taban ücret ama bütün zam oranlarını ilgilendiren bir tutar. Asgari ücret devletin belirlediği en düşük tutar. İşveren ve işçi farklı bir rakamda anlaşabilir.

#10
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Asgari ücret şu anda 22.104 TL. Bu sene temmuzda zam yapılmadı. Bu durumda yıllık enflasyonu baz almamız gerekiyor. Merkez Bankası yıl sonu tahmini yüzde 31-33 arasına yükseltildi. Bir diğer ip ucu bütçede sigorta gelirleri. Asgari ücretten bir sigorta primi alınıyor. Geçtiğimiz yıla göre sigorta primleri artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Bu da bize asgari ücrette en az bize yüzde 28 olacağını gösteriyor."

#11
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Bayram, "Asgari ücrette hedeflenen enflasyon mu yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi yapılacak konusu çok tartışıldı. Hedeflenen enflasyon yüzde 2026 sonu için yüzde 20. Buna göre zam yapılırsa enflasyon kadar artış olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü var. Bugüne kadar da tutuldu. Hiçbir zaman işçi emekli enflasyona karşı ezdirilmedi." diye konuştu.

#12
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Muhammet Bayram asgari ücrette öne çıkan rakamı da açıkladı. Bayram, "Asgari ücret; yüzde 28 zamla 28.293 TL'ye, yüzde 30 zamla 28.735 TL'ye, yüzde 32 zamla 29.177 TL çıkacak. Şu anda asgari ücrette yüzde 30'luk zam öne çıkıyor." dedi.

#13
Foto - Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Muhammet Bayram asgari ücrete refah payına işaret etti. Bayram, " Böyle rakamlarda bütüne tamamlanması beklenir. Asgari ücrete ara zam yapılmadığı için Cumhurbaşkanımızın refah payı artışıyla 30 bin TL'ye gelmesi mümkün." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Paradise

45 binden aşağı olacak asgari ücret demek 1.48 olan doğurganlık hızının 1'lere inmesi demek olacaktır. 2027 şubatına kadar herşeye zam gelecektir. Belki mazot 100 olacaktır. Ekmek 30 olacaktır. 45 bile yetmeyecektir. Bugün 15 olan bir kira 25 olacaktır... Allah yoksulu korusun.. Yoksulu koruyan kollayan, yoksulun refahı için alınteri döken namuslu yöneticileri başımızdan eksik etmesin.

SAİD

İŞÇİ ALACAKLARINA İŞÇİ MAHKEMELERİ NDE NASIL ÇÖKÜLDÜĞNÜ NEDEN HABER YAPMIYORSUNUZ SERA KDIGİLİN ÇOK GÜZEL YORUMU VAR YAYINLAYIN YALAN OLDUĞUNU AÇIKLASINLAR İŞÇİ TÜCCARLARI CİMER UYUYOR FAKİR FUKARAYI KULLANMAYIN İŞÇİ KÖLE DEĞİL
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Suna abinizle tanışın
Gündem

Suna abinizle tanışın

Melih Altınok, Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı "Suna abinizle tanışın" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Abdülkadir Özkan vefat etti
Gündem

Abdülkadir Özkan vefat etti

Vakit gazetesinin kuruluşunda emeği geçen, Ankara temsilciğini yapan gazeteci Abdülkadir Özkan vefat etti.

Mide bulandıran iddia! 3 adam, İzmir’in orta yerinde...
Gündem

Mide bulandıran iddia! 3 adam, İzmir’in orta yerinde...

İzmir'in Konak ilçesinde, metro çıkışındaki ağaçlık alanda çekilen görüntüler “Bu kadarına da pes” dedirtti.

Müge Anlı arıyordu! Emrah Elveren'in kemikleri bakın nereden çıktı, herkes şok yaşadı
Gündem

Müge Anlı arıyordu! Emrah Elveren'in kemikleri bakın nereden çıktı, herkes şok yaşadı

Müge Anlı ve çeşitli gündüz kuşağı programlarında gündeme getirilen Emrah Elveren cinayetiyle ilgili şok gelişme ortata çıktı...
‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!
Gündem

‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in aç..
Merdan Yanardağ’ın ahlaksızlığına sessiz kalan medyaya veryansın! Tamar Tanrıyar’dan o gazetecilere iki çift laf
Sosyal Medya

Merdan Yanardağ’ın ahlaksızlığına sessiz kalan medyaya veryansın! Tamar Tanrıyar’dan o gazetecilere iki çift laf

Türkiye günlerdir Tamar Tanrıyar’ın ortaya çıkardığı Merdan Yanardağ skandalını konuşuyor. Ancak skandalın büyüklüğü ne olursa olsun, medyan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23