Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü ekonomist masadaki rakamı açıkladı

Milyonlarca insanın gözü asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Kritik toplantıya sayılı günler kala asgari ücret için ünlü ekonomist Muhammed Bayram'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Masada öne çıkan rakamı açıklayan Muhammed Bayram, asgari ücrette hedeflenen enflasyona göre mi yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi zam yapılacak tartışmasına da noktayı koydu.