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Ekonomi
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Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

2023-12-12 01:08:30
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi önemli açıklamalardı bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise toplantı sonrası, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek." diye konuştu. Peki 2024'te net asgari ücret kaç lira olacak? İşte üzerinde en çok durulan rakamlar...

#1
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

'Asgari ücret 2024 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak' soruları gündemdeki sıcaklığı artırdı. Asgari ücret artışı için ilk toplantı yapıldı. Toplantıya işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ve hakem rolünü üstlenen hükümetten 5'er kişilik temsilciler katıldı. Öte yandan kritik toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi.

#2
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda başladı.

#3
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kritik toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu:

#4
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum."

#5
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog, istişare yolu ile çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Temel hedefimiz hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmektir.Bugüne kadar işçi, işveren, kamu arasında oluşturduğumuz üçlü diyalog mekanizması etkin bir şekilde işlemeye devam edecektir.Ülkemiz son yıllarda küresel krizler, salgınlar, doğal afetler gibi badireleri atlatma gayreti içindeyken her bakımdan bağımsız güçlü bir Türkiye olmanın mücadelesini vererek 2053 hedeflerine hızlı adımlarla ilerlemektedir.

#6
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Üreticimize ve çalışanımıza gereken her desteği verdik. 11 ilimizi yerle bir eden asrın afeti dediğimiz büyük bir yıkım yaşadık. Binlerce canımızı yitirdik. Milyonlarca insanımızın bu yıkımdan etkilendi. Çok zor dönemlerden geçtik. Sadece 1 ay geçmesine rağmen derhal toparlanma sürecine girerek yaralarımızı sarmaya başladık.

#7
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

İnşallah en kısa sürede de vatandaşlarımızı yeniden eski huzurlu günlerine el birliği ile kavuşturacağımıza inanıyorum. Bizim ülkemiz, aziz milletimiz çok güçlüdür. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak21 yıldır bu gücün farkındalığı ile ülkemiz için hep en iyileri hedefleyerek yolumuza devam ettik. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın, en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk. Sınırlarımızı vatandaşın yararına olacak şekilde zorladık.

#8
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti enflasyonist baskılar sebebiyle çalışanlarımızın satın alma güçlerini ve yaşam standartlarını korumak adına yıl ortasında ilave bir artışla ikinci kez artırdık. 2023 yılında asgari yüzde ocak ayında yüzde 55, temmuz ayında yüzde 34 oranında arıtılmıştı. TÜFE artış beklentisinin yüzde65 olduğu dikkate alındığında 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun üzerinde artış gerçekleştirilmiştir. 1 yılda toplamda yüzde 107’lik zam oranı ile işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk. İşçilerimizi işverenlerimizi korumak adına hayata geçirdiğimiz diğer uygulama olan 2023 yılının 6 aylık dönemi için aylık 400 TL asgari ücret desteğini yılın ikinci altı ayı için 500 TL’ye çıkardık.

#9
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına dikkat edeceğiz. Nasıl hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizin yanında olduysak bugün de aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. İnşallah Türkiye yüzyılının çalışma hayatını hep birlikte inşa edeceğiz. Geçmişten bugüne sürece katkı sağlayan işçi ve işveren temsilcilerimizin sağduyusuna güveniyoruz. Türkiye’nin üretimine katkı sunan tüm çalışanlarımıza en derin saygılarımı sunarken toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

#10
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete doğrudan talimat verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.Hükümet sosyal adalet mekanizmasını işleterek 3 maddede asgari ücret kararına etki edecek:

#11
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdi. Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

#12
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Ekonomiyi yönetmenin kabaca 2 ayağı bulunuyor. Birinci veriler-politikalar ve ikinci olarak sözlü yönlendirmeler. Ekonomi yönetimi 'Tek zam' mesajı ile burada kendinden emin bir şekilde piyasalara 'Enflasyon düşücek, dezenflasyonist sürecek başlayacak' mesajı veriyor. Normal şartlarda asgari ücret senede 1 kez belirleniyor. Burada dezenflasyonist sürec hızlanacağı için 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacı kalmayacak mesajı verildi.

#13
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İş heyetinde ilk kez 2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 asgari ücretli çalışan yer alacak. Heyete TÜRK-İş'ten bir başkan önderlik edecek. 4 işçi, ay sonuna kadar sürecek toplantıların tümünde yer alacak. İşçi temcilcileri, TÜRK-İş'e bağlı sendikalar tarafından farklı sektörlerden seçildi. Özellikle evli ve çocuklu işçiler tercih edildi.

#14
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HEPSİ DEĞİŞECEK İşsizlik maaşı Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Askerlik ve doğum borçlanması Yurt dışı borçlanması İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

#15
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği Stajyer ücreti

#16
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

ASGARİ ÜCRET 7 MİLYON ÇALIŞANI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için maraton başladı. Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi.

#17
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

2022 Aralık ayında 5500 TL olarak uygulanan asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışla yüzde 107 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.

#18
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Temmuz zammı sonrası asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edildi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği 2023 yılının ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi.

#19
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Asgari ücretin tespiti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birinci öncelikli olarak görevalırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da yeni ücretin diğer ekonomik aktörlere yansıması konusunda koordineli bir iş birliği yürütüyor.

#20
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek maaş zamları ile milyonların geliri artsa bile enflasyon düşmeden bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle reel olarka alım gücünü artıracak adımları planladı. Kalıcı refah artışı için birinci öncelik 'Tek haneli enflasyon' olarak belirlendi.

#21
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

Yeni asgari ücretin tespitinde OVP ile uyumlu 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon tahmini de yaklaşık yüzde 38 oldu.5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.

#22
Foto - Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:

2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alıyor.

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