2023-12-12 01:08:30 Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Bu olursa işçiler bayram eder… Ortaya çıktı:
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi önemli açıklamalardı bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise toplantı sonrası, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek." diye konuştu. Peki 2024'te net asgari ücret kaç lira olacak? İşte üzerinde en çok durulan rakamlar...