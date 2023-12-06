ASELSAN çocuklara "uzay hayali" aşılayacak

Şirket, Türkiye'deki 6-12 yaş grubundaki çocukların bilim, teknoloji ve uzay alanında üretken olması amacıyla oluşturduğu "Tekno Macera" platformu ile internet sitesinde düzenli olarak öğretici makaleler, eğitim amaçlı animasyonlar ve oyunlar yayımlıyor, küçük yarışmalar düzenliyor. Son olarak 48. yıl dönümü dolayısıyla ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde, çalışanların çocuklarına "Tekno Macera" ile eğlenceli bir gün yaşatan şirket, burada platform için yazılan ve ilk defa sahnelenen "Bir Uzay Hayali" tiyatro oyununu da çocukların beğenisine sundu.