ASELSAN çocuklara "uzay hayali" aşılayacak

TEKNOFEST'te en çok ziyaret edilen aktivite alanları arasında yer alan "Tekno Macera Deneyim Alanı"nda çocuklar, Astronot Kıyafeti Tasarlama Atölyesi, Solar Uzay İstasyonu ve Mars Uzay Aracı Tasarım Atölyesi'nde farklı deneyimler yaşıyor. TEKNOFEST çocukları, "Görev 2023" ve "Uzay Bi Yolculuk" sloganıyla gerçekleşen ASELSAN Uzay Aracı Simülasyon Odası'nda uzay yolculuğuna çıkıyor. ASELSAN’ın sadece güven veren teknoloji değil, aynı zamanda değer üreten teknoloji olduğunu gösterebilmek amacıyla kurulan ASİL Yardımlaşma Derneği, toplumda yardımlaşma, paylaşma kültürünü yayma ve gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk anlayışı ile ihtiyaç sahibi kişilere yalnız olmadıklarını gösterme konusunda öncü olma hedefiyle hareket ediyor. Derneğin faaliyet gösterdiği alanlar arasında sokak hayvanlarından eğitime, sağlıktan ihtiyaç sahibi ailelere kadar pek çok konu bulunuyor.