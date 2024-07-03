  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü

2024-07-03 08:01:14
Asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü

Yozgat'ta asansör kabini ile duvar arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti.

#1
Foto - Asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü

Bahçeşehir Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanda yaşayan 57 yaşındaki Hülya Uçar, asansörden inmek istediği sırada kabinin aşağı düşmesi sonucu kabinle duvar arasına sıkıştı.

#2
Foto - Asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçar'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

#3
Foto - Asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uçar'ın naaşı, otopsi için hastane Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'3. Dünya Savaşı' uyarısı yapılmıştı! Alman Bild başlayacağı yeri açıkladı
Dünya

'3. Dünya Savaşı' uyarısı yapılmıştı! Alman Bild başlayacağı yeri açıkladı

Dünyanın birçok ülkesinden İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırı düzenlemesinin 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyeceği uyarıları yapılırken, Alman ..
Provokatörleri kamyonla taşımıştı! Mide bulandıran suçtan kaydı çıktı
Gündem

Provokatörleri kamyonla taşımıştı! Mide bulandıran suçtan kaydı çıktı

Kayseri’de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakala..
Ankara'da vahşet
Gündem

Ankara'da vahşet

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
Kayseri'de ırkçılar Kuran kursunu bastı!
Gündem

Kayseri'de ırkçılar Kuran kursunu bastı!

Kayseri’de dün akşam sokağa çıkan gruplar, mahalle sakinlerine Kur’an-ı Kerim eğitimi veren bir derneğe de saldırdı.
Antalya'da 15 günlük yasak kararı
Yaşam

Antalya'da 15 günlük yasak kararı

Antalya Valiliği, il genelinde tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Yasak bu geceden itibaren geçerli olacak...
Erzurumlu kaşiften serinleten icat
Yaşam

Erzurumlu kaşiften serinleten icat

Erzurum'da yaşayan Ebubekir Taşbaşı, sıcak havalara karşı serinleten bir icat geliştirdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23