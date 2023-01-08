Aşağılık herifler! Sizin gibi uzman çavuşlar olmaz olsun

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada; organize hareket ederek ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve burada dağıtım yapacağı istihbar edilen iki şahıs, sevk ve idarelerinde bulunan kiralık araç ile ilimiz girişinde yakalanmıştır. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 2 bin 497 kutu halinde toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.