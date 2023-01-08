  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
3
Aşağılık herifler! Sizin gibi uzman çavuşlar olmaz olsun

2023-01-08 16:30:36
Aşağılık herifler! Sizin gibi uzman çavuşlar olmaz olsun

İstanbul'dan Samsun'a piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 139 bin 842 adet sentetik ecza hap getiren 2 eski uzman çavuş, Samsun polisince yakalandı.

#1
Foto - Aşağılık herifler! Sizin gibi uzman çavuşlar olmaz olsun

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve burada dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine, daha önce meslekten istifa eden uzman çavuşlar Y.Z.S. ve O.Ş.'yi takibe aldı. Söz konusu şahıslar, 34 plakalı kiralık araçla Samsun girişinde yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 bin 497 kutu halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Z.S. ve O.Ş., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

#2
Foto - Aşağılık herifler! Sizin gibi uzman çavuşlar olmaz olsun

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada; organize hareket ederek ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve burada dağıtım yapacağı istihbar edilen iki şahıs, sevk ve idarelerinde bulunan kiralık araç ile ilimiz girişinde yakalanmıştır. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 2 bin 497 kutu halinde toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

Az önce duyuruldu! Bir market daha fiyatları sabitledi
Ekonomi

Az önce duyuruldu! Bir market daha fiyatları sabitledi

Çağrı Market, ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

MMU için heyecanlandıran dev gelişme!
Teknoloji

MMU için heyecanlandıran dev gelişme!

Montaj faaliyetleri devam eden Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk prototipinden, yeni bir fotoğraf geldi. Uçağın büyük ölçüde tamamlandığı görü..
İYİ Parti, o ismin adaylığına yeşil ışık yaktı
Siyaset

İYİ Parti, o ismin adaylığına yeşil ışık yaktı

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı hala belirsizliğini korurken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı televizyon programında ilk ..
Güncelledi: Telefonlar için taksit limiti değişti! BDDK'dan Cep telefonları için yeni bir karar resmen duyuruldu
Aktüel

Güncelledi: Telefonlar için taksit limiti değişti! BDDK'dan Cep telefonları için yeni bir karar resmen duyuruldu

BDDK, yeni bir karar aldı. Uygulanan yeni karara göre telefonlar için taksit limiti yeniden düzenlendi. Akıllı telefon almak kolaylaştı. Vad..
İbrahim Büyükak'ın paylaştığı o fotoğrafa tepkiler dinmiyor! Sen ne yaptın böyle
Gündem

İbrahim Büyükak'ın paylaştığı o fotoğrafa tepkiler dinmiyor! Sen ne yaptın böyle

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla kısa sürede tepki çekti. Ünlü oyuncu, kareyi hemen silmesine r..
İmamoğlu ile ilgili bomba ifşa! Bundan sonra insan içine çıkamaz
Medya

İmamoğlu ile ilgili bomba ifşa! Bundan sonra insan içine çıkamaz

Bellini'ye ait olmayan sahte bir Fatih Sultan Mehmet Han tablosuna 6 milyon 500 bin lira vererek İBB'nin parasını çarçur eden Ekrem İmamoğlu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23