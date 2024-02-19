2024-02-19 10:09:57 Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Artvin'in Şavşat ilçesinde karla kapanan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
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Artvin'in Şavşat ilçesinde karla kapanan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Artvin’de etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yer yer 2 metreyi aşan kar birçok köye ulaşımı durdurdu.
Karla mücadele çalışmalarında İl Özel İdaresi ekiplerine, Şavşat Oman İşletme Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri destek oluyor.
Şavşat İlçe Orman Müdürlüğü mahalle yollarının açılmasında 7 adet iş makinası, 10 adet hizmet aracı (pikap) 20 personel, Karayolları ekipleri ise 2 adet iş makinası 2 hizmet aracı ve 7 personel ile İl Özel İdaresi ekiplerine destek veriyor.
Mücadeleden görüntüler...
Mücadeleden görüntüler...
Mücadeleden görüntüler...
Mücadeleden görüntüler...
Mücadeleden görüntüler...
Mücadeleden görüntüler...
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