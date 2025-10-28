Artık TSK envanterinde! İşte Altay Tankı'nın caydırıcı özellikleri

Sahip olduğu hidropnömatik süspansiyon sistemi sayesinde otomatik palet ayarı ve seviyelendirme yapma özelliğine de sahip olan Altay Tankı, böylece tüm arazi şartlarına üstün bir uyum sağlayarak geniş bir hareket alanı sağlayacak. Altay Tankı’nın reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan Zırh Sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlanırken, aynı zamanda pasif ve reaktif zırhlara ilave olarak, AKKOR Aktif Koruma Sistemi entegrasyonu da yapılarak hibrit koruma konseptine sahip olacak. Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi vasıtası ile mürettebatına diğer alt sistemlerden elde edilen bilgileri işleyen Altay Tankı, araç hakkında gerekli bilgileri zamanında sağlayabilecekken diğer tanklar ve daha üst seviyedeki komuta kontrol unsurları ile kesintisiz veri alışverişinde bulunabilecek. Altay Tankı böylece TSK’nın kullandığı diğer komuta kontrol sistemleri ile de uyumlu olarak çalışabilecek.