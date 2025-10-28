Artık TSK envanterinde! İşte Altay Tankı'nın caydırıcı özellikleri

TSK, Altay Tankı’na kavuşuyor Günümüzün ve geleceğin muharebe şartlarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı Üretim Programının, 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atıldı. Program kapsamındaki ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altay Ana Muharebe Tankını üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edecek. Proje kapsamında büyük çoğunluğu yerli olan 200’ye yakın alt yüklenici görev alacak. Bu çerçevede, 23 Nisan 2023 tarihi itibarıyla program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı üretilmiş olup testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Yerlilik oranı yüksek, gelişmiş silah sistemleri ve yüksek koruma kabiliyetiyle Türkiye’nin vurucu gücünü artıracak Altay Tankları, yerlilik oranı yüksek, gelişmiş silah sistemleri ve yüksek koruma kabiliyetiyle Türkiye’nin vurucu gücünü artıracak. Yivsiz setsiz 120 mm L55 kalibrelik ana silahı ve en güncel teknolojiye sahip birimlerden oluşan Volkan II Atış Kontrol Sistemi ile teçhiz edilen Altay Tankı, yeni ve modern teknolojiye sahip Atış Kontrol Sistemi ile TSK’ye hizmet verecek.