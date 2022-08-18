Artık dışarıdan satın alınmayacak! Türkiye ilk kez üretti

Karaismailoğlu, yangın söndürme ve kurtarma vagonunun, 72 tonluk su ve köpük karışımıyla ortalama 6 itfaiye aracının toplam kapasitesine sahip olduğunu, vagonun üzerindeki uzaktan kumandalı monitörlerle bulunduğu noktadan 100 metre ileriye su püskürtebildiğini anlattı. Söz konusu vagonun kendi enerjisini üretebildiğini belirten Karaismailoğlu, gece gündüz tüm operasyonlarda görev alabilecek, demir yolları açısından çok önemli olan bu vagonun üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti. Karaismailoğlu, demir yollarının bu topraklardaki ulaşım ağında ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel öneme sahip stratejik bir parça olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra 2003 yılına kadar ihmal edilen demir yollarını, hükümetlerimiz döneminde yeniden ayağa kaldırdık. Ülkemizin ulaştırma ve iletişim alanındaki imarı için harcadığımız toplam 1 trilyon 670 milyar liranın 382 milyar lirasını demir yolları yatırımları için harcadık. Demir yolları yatırımlarımızla ülkemizde 1,7 milyonluk istihdam etkisi oluşturduk. Pandeminin ardından yük taşımalarımızı yüzde 10, uluslararası taşımacılık potansiyelimizi de yüzde 24 artırdık. 2022'de en az yüzde 6 artış hedefledik. Yurt genelinde 4 bin 407 kilometresi hızlı tren, 314 kilometresi de konvansiyonel hat olmak üzere toplam 4 bin 721 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Ülke genelinde 26 olarak planladığımız lojistik merkezimizden 13'ünü hizmete açtık."