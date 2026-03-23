  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ardan Zentürk'ten olay F-35 sözleri: Türkiye'ye yapılan ambargoları destekliyorum

Gazeteci Ardan Zentürk, son dönemde birçok kaza ve sorunla gündeme gelen F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesini 'lehimize olan bir durum' olarak yorumladı.

#1
Savunma Sanayi sitesine konuşan Ardan Zentürk, Türkiye'ye yönelik ambargoları desteklediğini ve bu yaptırımların ülkemiz adına itici güç olduğunu söyledi.

#2
Zentürk yaptığı açıklamada, "F-35'in verilmemesinden dolayı çok mutluyum. Bize yapılan ambargoları destekliyorum. Biraz daha ambargo uygulasınlar bize. Her millet tembeldir. Bize bu ambargolar uygulanmasaydı biz belki bu kapasitemizin yarısındaydık. Bizi motive eden aslında düşmanlıkları oldu.

#3
1975'ten bu yana devam ediyor bu süreç ama sonunda Türkiye'yi mal sahibi yaptı. Esasında hepimiz biliyoruz! F-35'leri, siyonist lobinin baskısıyla Türkiye'ye vermemeye 2010 yılında karar verdiler. S-400 işin bahanesi oldu. Sen eğer S-400 hava savunma sistemlerini çok önemsiyorsan; Donald Trump son olarak Hindistan'a F-35 önerdi.

#4
Her yeri S-400 hava savunma sistemi Hindistan'ın. Eğer bu çok önemliyse sen niye bu adamlara bu uçağı öneriyorsun. Burada aslında asıl amaç Türkiye'nin İsrail'in hava gücünün üzerine çıkması istenmiyor. Bu tabi İsrail'in gücünü aşan bir durum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23